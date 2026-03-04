La función del aire acondicionado que nadie conoce y que te va a cambiar la vida, según los expertos: «Si hace calor como frío»

El aire acondicionado tiene una función que pocas personas saben para lo que sirve y que el experto Gastón Williams recomienda utilizar. Se trata del deshumidificador o modo dry, el cual tiene un efecto clave en el ambiente y que incluso ayuda a ahorrar energía.

El especialista, quién maneja la cuenta de TikTok @decasa.style con más de 2,3 millones de seguidores, explicó que «se trata del modo dry o deshumidificador, que suele tener el ícono de unas gotitas» y en cuanto a su función, detalló que «elimina la humedad generando un ambiente fresco con un gasto menor de energía».

Añadió que los beneficios que aporta son por ejemplo «generar un ambiente liviano, ayudar a personas con problemas respiratorios y evitar la aparición de humedad en las paredes” y enfatizó que su principal función es «eliminar humedad».

El deshumidificador es ideal para personas con alergias o problemas respiratorios, cuando se usan por las noches para dormir sin demasiado frío, en ambientes donde hay sensación de aire pesado y sofocación y en días húmedos y cálidos, pero no extremadamente calurosos

Funcionamiento

La empresa española Coolfy Clima, especializada en instalación de sistemas de climatización, aseguró que el modo dry «extrae la humedad del ambiente sin enfriar tanto como el modo cool». De esta manera, es ideal para días húmedos, pero que no son extremadamente calurosos.

En esta línea, precisó que al activar la función, el aire acondicionado funciona de forma intermitente, por lo que «el compresor se enciende y apaga según el nivel de humedad, lo que permite reducir el consumo energético en comparación con el modo de enfriamiento estándar».

Para activar el modo dry, en algunos controles remotos lo suele tener representado con el icono de una gota de agua. En muchos, hay que presionar el botón modo (mode, en inglés) hasta que aparezca el símbolo de la gota de agua en la pantalla digital.