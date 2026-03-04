La forma correcta de guardar las frutas y verduras fuera y dentro de la nevera

Hay alimentos (frutas, verduras, etc.) que suscitan muchas dudas en cuanto a cual es su mejor estado de conservación. Muchos de ellos no necesitan estar refrigerados pero por costumbre o inercia, los acabamos metiendo. Conocer estos detalles puede marcar la diferencia para un mejor sabor y mayor durabilidad en el tiempo.

David Céspedes, medico y experto en sector alimentario, ha publicado un contenido recientemente en redes sociales en el que detalla algunos alimentos que se deben o no guardar en la nevera y el motivo de esto, ya que ciertos productos provocan algunas incertidumbres.

Céspedes indica que el tomate debe guardarse fuera de la nevera, al igual que la cebolla haciendo una aclaración: «Sólo a la nevera si está cortada». Lejos del refrigerador también deben quedar productos como el ajo o la patata, la cual «nunca» debe estar en la nevera.

Respecto al plátano, debe permanecer fuera de la nevera, al igual que la manzana, aunque puede conservarse dentro «si quieres que dure más». El que tiene problemas es el aguacate ya que «si es verde, fuera, pero si es maduro o abierto, dentro». Las cerezas, fresas o ensaladas deben estar dentro de la nevera siempre, algo similar a lo que ocurre con los huevos.

Críticas

El vídeo publicado acumula ya 11 millones de reproducciones, 400.000 likes y alrededor de tres mil comentarios. En muchos de ellos, se muestran críticos con las recomendaciones hechas por David Céspedes. Algunas de las menciones son «el tomate si quieres que dure más es dentro de la nevera», “los huevos tienen que ir fuera, en los supermercados están siempre fuera» o «Las patatas y las cebollas se conservan mejor en la nevera».

Estos pequeños gestos diarios, insiste el médico, marcan la diferencia tanto en el sabor como en la duración de los alimentos. Aprender a conservar frutas y verduras correctamente no solo mejora la calidad de lo que comemos, sino que también ayuda a reducir el desperdicio alimentario en casa, problema que sigue creciendo y está cada vez más presente en los hogares.