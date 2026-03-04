28 plantas y 300 viviendas de alquiler para todo tipo de inquilinos: comienza la construcción del ‘Empire State Building’ de Alcalá de Henares
Las promotoras Ten Brinke e Invesco Real inician las obras de este coloso residencial que cambiará el perfil de la ciudad madrileña
Un proyecto basado en criterios de sostenibilidad con opciones que van desde pisos familiares hasta unidades 'premium'
Alcalá de Henares se prepara para tocar el cielo. En las próximas semanas, las excavadoras darán el pistoletazo de salida a la construcción del que será el primer gran rascacielos residencial de la ciudad: una imponente torre de 28 niveles (25 plantas sobre rasante, planta baja y dos sótanos).
Este proyecto, liderado por Ten Brinke e Invesco Real, no sólo busca paliar la demanda de vivienda en la zona, sino convertirse en un icono arquitectónico y sostenible en toda la Comunidad de Madrid.
Un gigante de alquiler para todos los perfiles
Bautizado ya por muchos como el Empire State de Alcalá por su verticalidad y ambición, el edificio albergará más de 300 viviendas destinadas íntegramente al mercado del alquiler. La gran novedad de esta promoción es su versatilidad: los promotores han diseñado diferentes tipologías para que nadie se quede fuera.
Desde pisos familiares espaciosos hasta unidades más compactas para jóvenes profesionales, pasando por opciones premium y formatos flexibles. El objetivo es crear una comunidad diversa bajo un mismo techo, adaptándose a los nuevos estilos de vida que demanda la ciudad madrileña, una de las áreas con mayor dinamismo y crecimiento de la región.
Sostenibilidad y diseño de vanguardia
Más allá de su altura, el proyecto destaca por su compromiso ético y ambiental. Según han confirmado Jörg Tiggemann (CEO de Ten Brinke) y Fernando San Juan (Director Senior de Invesco Real Estate), la torre se levantará bajo estrictos criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza).
Esto se traduce en un edificio de alta eficiencia energética, con materiales de bajo impacto ambiental y una gestión responsable.
«Este proyecto refleja nuestro compromiso por impulsar desarrollos residenciales innovadores», señala la compañía. La alianza entre ambas firmas consolida a Alcalá de Henares como un punto estratégico para la inversión inmobiliaria de gran formato, demostrando que la periferia de Madrid tiene potencial para albergar proyectos de la misma calidad y ambición que los del centro de la capital.