50 perros maltratados y rescatados en Palma por la Guardia Civil buscan una segunda oportunidad y han sido puestos a disposición de la ciudadanía en el Centro Sanitario Municipal de Protección Animal de Son Reus para su adopción responsable.

Estas mascotas fueron rescatadas a raíz de una intervención realizada el pasado 24 de febrero en una finca del término municipal de Palma, donde los animales fueron localizados en condiciones higiénicas y sanitarias muy deficientes.

La actuación fue llevada a cabo conjuntamente por el SEPRONA y técnicos de la Conselleria de Agricultura, Pesca i Medio Natural, que detectaron múltiples irregularidades y una situación incompatible con las disposiciones normativas sobre bienestar animal.

Entre los días 25 y 26 de febrero, los servicios veterinarios del Ayuntamiento de Palma trasladaron a los animales a las instalaciones de Son Reus, donde todos los ejemplares han sido objeto de una completa valoración clínica para obtener información precisa en relación a su estado.

Igualmente, los perros han sido desparasitados interna y externamente, vacunados, identificados mediante microchip, limpiados y sometidos a diversas pruebas diagnósticas, incluyendo el test rápido para la detección de leishmaniosis y analíticas completas en aquellos casos que presentaban sintomatología clínica.

Los animales que han requerido un seguimiento más exhaustivo fueron ingresados ​​bajo supervisión veterinaria, mientras que el resto fueron ubicados progresivamente en las dependencias del centro tras confirmarse una evolución clínica favorable.

Gracias a esta intervención integral, los 50 perros se encuentran actualmente en óptimas condiciones y, a partir de este miércoles 4 de marzo, han sido puestos a disposición de la ciudadanía para su adopción responsable, ofreciendo así una segunda oportunidad a unos animales que han estado sufriendo una situación de extrema vulnerabilidad.

El Ayuntamiento ha destacado la profesionalidad y el compromiso del personal veterinario y técnico del centro de Son Reus, ya que su labor ha resultado fundamental para recuperar unas condiciones de vida dignas para estos perros, haciendo posible que, a partir de ahora, puedan ser dados en adopción.