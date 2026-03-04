Violencia extrema en una vivienda de Palma: secuestran a un hombre, le pegan una paliza y le roban el oro

La Policía Nacional ha arrestado a tres hombres por retener a una persona en una vivienda del barrio palmesano de La Soledad, propinarle una brutal paliza que le provocó la rotura del pómulo, la mandíbula y dos costillas, y robarle una cadena y una pulsera de oro.

Los hechos sucedieron el pasado mes de enero cuando la víctima entró en el domicilio de uno de los agresores, ya que se conocían por motivos que se desconocen. Sin embargo, una vez en el interior del inmueble llegó la pesadilla.

Los arrestados le redujeron, le amenazaron y no le dejaron salir en ningún momento. Instantes después, los ahora arrestados le emprendieron a patadas y puñetazos, valiéndose de su superioridad numérica. Además, llegaron a agredirle con un palo de madera que uno de ellos sacó de su vehículo.

Durante la paliza, los individuos aprovecharon para robarle una cadena y una pulsera de oro que llevaba en ese momento. Finalmente, tras mantenerlo durante más de un cuarto de hora retenido en el interior de la vivienda, y estando gravemente herido, los presuntos autores dejaron tirada a la víctima fuera de la casa.

A pesar de estar visiblemente afectado físicamente, la víctima se dirigió hasta un centro hospitalario, donde fue atendido por diversas heridas, hematomas y fracturas. Entre otras lesiones, le rompieron el pómulo, la mandíbula y dos costillas.

La Policía Nacional abrió una investigación para esclarecer los hechos. Tras las gestiones realizadas por el Grupo de Atracos, se pudo identificar a los tres presuntos autores, los cuales actuaron de forma conjunta en la ejecución de los hechos. Los agentes establecieron un dispositivo de localización y detención de los tres individuos.

Finalmente, el pasado martes, se llevó a cabo la detención de todos los investigados como presuntos autores de un delito de lesiones, otro de detención ilegal y uno de robo con violencia.

Una vez presentados los presuntos autores ante la autoridad judicial, se dictó una orden de alejamiento hacia la víctima.