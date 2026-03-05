Horario del debate electoral en Castilla y León: qué día es, dónde ver por TV y candidatos a las elecciones

El debate electoral previo a las elecciones autonómicas del 15 de marzo de 2026 en Castilla y León constituye uno de los momentos dstacados de la campaña. En él, los principales candidatos a la presidencia autonómica defenderán sus propuestas sobre los asuntos clave que afectan a la comunidad, ofreciendo a la ciudadanía la oportunidad de comparar programas, estilos de liderazgo y posibles pactos antes de acudir a las urnas. Será el 5 de marzo, a las 21:45 horas y se podrá seguir en La 1 en Castilla y León, en el Canal 24 horas, Radio 5, RTVE Play y RTVE.es.

¿Cuándo es el debate electoral?

El debate electoral oficial entre los principales candidatos de las elecciones del 15 de marzo de 2026 se celebrará el jueves 5 de marzo de 2026 a partir de las 21:45 horas (prime time).

¿Dónde ver el debate por TV?

Este debate será emitido en directo por RTVE, y se podrá seguir por:

La 1 (TVE) — transmisión regional y nacional.

— transmisión regional y nacional. Canal 24 Horas — repetición y cobertura.

— repetición y cobertura. Radio 5 — emisión en directo por radio.

— emisión en directo por radio. RTVE Play y RTVE.es — streaming por internet.

La emisión en prime time permite que la mayoría de los ciudadanos lo sigan en directo desde casa o por internet, con análisis y cobertura especial tras la finalización.

¿Quién participa?

Participarán los candidatos a la presidencia de la Junta de Castilla y León por los tres partidos con grupo parlamentario propio en las Cortes autonómicas:

Alfonso Fernández Mañueco (Partido Popular).

(Partido Popular). Carlos Martínez (PSOE).

(PSOE). Carlos Pollán (Vox).

Según la normativa electoral, otras formaciones como UPL o Soria ¡Ya! han quedado excluidas de participar porque no cumplieron los criterios de grupo parlamentario independiente para estos debates.

Partidos como Podemos‑Alianza Verde e Izquierda Unida‑Sumar‑Verdes Equo han expresado su intención de reclamar su presencia o impugnar la exclusión, pero de momento su participación no está confirmada.

Formato y estructura del debate

El debate tendrá una duración total de aproximadamente 82 minutos, dividido en varios bloques temáticos. El debate tendrá cuatro bloques de 18 minutos cada uno, seis minutos por cada participante. Los bloques serán:

Medio ambiente, medio rural y despoblación.

Servicios públicos, infraestructuras y vivienda.

Economía y financiación autonómica.

Pactos y regeneración democrática.

El formato incluye también un «minuto de plata» inicial para que cada candidato se presente, y un minuto de oro final para cerrar con un mensaje directo al electorado.

El debate estará moderado por el periodista Xabier Fortes.

¿Qué se puede esperar?

Este debate es una de las citas clave de la campaña, ya que: