El pacto del Txantxangorri con una diosa vasca: este pequeño pájaro es el amuleto más poderoso en el País Vasco

En el País Vasco hay símbolos que no necesitan explicación para sus ciudadanos. Puede que para quienes viven en otras comunidades no sepan exactamente a qué se refieren, pero basta verlos para entender que forman parte de algo más profundo. El txantxangorri, pequeño, inquieto y con ese pecho rojo imposible de ignorar, es uno de ellos. Está en los jardines, en los bosques húmedos, en los setos de las huertas. Pero también está en las historias que se cuentan desde hace siglos.

No es un ave cualquiera. En la tradición oral aparece asociado a lo sagrado, a la protección y a la resistencia. Una leyenda muy conocida cuenta que, mientras Jesucristo agonizaba en la cruz, un petirrojo se acercó para arrancarle las espinas de la frente. Una gota de sangre cayó sobre su pecho y lo tiñó para siempre de rojo. Desde entonces, ese color no sería solo un rasgo físico, sino una señal. Quizá por eso, en el País Vasco, el txantxangorri no es solo un pájaro. Es un amuleto y un guardián diminuto que, según algunos relatos populares, selló un antiguo pacto con una diosa vasca para proteger la tierra y la lengua de quienes la habitan.

El txantxangorri o petirrojo (Erithacus rubecula) mide apenas 14 centímetros y pesa entre 16 y 22 gramos. Ambos sexos lucen el mismo aspecto de frente y pecho rojizo intenso, dorso pardo verdoso y vientre claro. Patas finas y largas, pico delgado y grandes ojos negros completan la imagen de un animal aparentemente frágil.

Sin embargo, su comportamiento desmiente esa dulzura exterior. El txantxangorri es territorial hasta el extremo. Defiende con firmeza los límites de su espacio, tanto machos como hembras, y lo hace durante todo el año, incluso en invierno. Solo comparten territorio en época de cría, cuando la prioridad es sacar adelante a los polluelos. Su canto, elegante y lleno de trinos rápidos y notas vibrantes, resuena desde matorrales, árboles o incluso desde lugares visibles para marcar presencia. Es una declaración clara: este espacio tiene dueño.

Un superviviente de los bosques vascos

Su distribución abarca prácticamente toda Europa, salvo el extremo norte de Escandinavia. A finales de agosto, los ejemplares del norte comienzan su migración hacia el sur para pasar el invierno en zonas mediterráneas. En la península Ibérica, en cambio, muchas poblaciones son sedentarias. En la parte húmeda del País Vasco es un nidificante muy común en bosques y matorrales. Hacia el sur aparece sobre todo en montes y bosques de ribera. En la Ribera de Navarra no cría, aunque sí pueden verse numerosos ejemplares en invierno.

Habita desde la costa hasta el límite altitudinal de los bosques. Jardines, setos, huertas, arboledas densas con sotobosque abundante. Siempre cerca del suelo, donde busca alimento. Se nutre principalmente de insectos, arañas, gusanos y otros invertebrados. Cuando el frío dificulta encontrar presas, complementa su dieta con frutos y semillas, acercándose entonces a parques y áreas urbanas. Si alguien se aproxima mientras está alimentándose, permanece inmóvil. Confía en que su quietud pase desapercibida ante posibles depredadores.

La vida en el nido

El nido se sitúa cerca del suelo, bien oculto entre ramas o cavidades tapadas por hojas. Está hecho con hierbas, musgo y pelos, creando un interior protegido donde la hembra deposita entre 4 y 6 huevos moteados de rojo, de unos 20 milímetros.

La incubación dura entre 12 y 15 días y, tras la eclosión, ambos progenitores alimentan sin descanso a los pollos, que abandonan el nido alrededor de los 13 o 14 días. El crecimiento es vertiginoso ya que pasa de 2 gramos al nacer a los 20 en menos de dos semanas. Aun así, la mortalidad es alta y sólo una pequeña parte llegará a reproducirse, por lo que suelen sacar adelante dos o incluso tres nidadas al año. Los jóvenes no muestran el pecho rojo hasta después de la muda estival, cuando comienzan a defender su propio territorio.

El simbolismo: un pacto antiguo

En la mitología vasca, donde figuras como Mari representan la fuerza de la naturaleza y el equilibrio del mundo, el txantxangorri aparece en relatos menores como mensajero o criatura protegida por fuerzas superiores. No hay un texto único que recoja un pacto formal, pero la tradición popular lo ha vinculado a la idea de protección del hogar y del bosque. Su color rojo, asociado al fuego y a la vida, lo convierte en símbolo de resistencia. Pequeño frente a aves mayores, pero firme en su defensa. Frágil en apariencia, pero combativo cuando es necesario. En ese contraste muchos han visto una metáfora del propio pueblo vasco y de su lengua.

Un amuleto también para el euskera

En los últimos años, el txantxangorri ha adquirido también una dimensión institucional. Diversas administraciones han impulsado una imagen unificada, representada por el petirrojo, para fomentar el uso del euskera en espacios públicos. Bajo el nombre «Euskararen txantxangorria», la figura del ave invita a hablar en euskera en oficinas, transportes, centros sanitarios, colegios y universidades.

La idea es la de unir el idioma y el pájaro, ya que según explican desde de la administración, el petirrojo , es ágil y hermoso, pero necesita cuidado frente a lenguas hegemónicas más poderosas. El txantxangorri, pequeño pero visible, se convierte así en recordatorio constante del País Vasco y también, en su amuleto.