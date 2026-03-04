El tercer incendio en un edificio en Alicante en 3 semanas se salda con 7 atendidos por inhalación

Alicante ha sufrido el tercer incendio en un edificio en tres semanas. En esta ocasión, el fuego se ha declarado en torno a las 21:00 horas de este martes en una primera planta de un inmueble ubicado en la confluencia de las céntricas Rambla Méndez Núñez y la Avenida de Alfonso X El Sabio, en pleno centro tradicional de la ciudad. El origen apunta a una colilla que fue arrojada sin apagar a una bolsa de basura en el primer piso. Las llamas se han propagado a través de los pilares de la fachada a las alturas segunda y tercera. Un total de seis viviendas han resultado desalojadas. Siete vecinos han sido atendidos por inhalación de humo. Y, de ellos, dos han resultado trasladados a un centro hospitalario por precaución.

La magnitud del fuego ha requerido la intervención de 17 efectivos de varias dotaciones de bomberos del Servicio del Prevención, Extinción y Salvamento Ayuntamiento de Alicante, además de Policía Local y dos indicativos de la Policía Nacional.

El origen de las llamas, como se ha dicho, apunta a una colilla mal apagada e introducida en una bolsa de basura en el primer piso. El vecino intentó apagar el fuego con una manta. Pero, en lugar de sofocar la llamas, lo que provocó es que se extendieran. El edificio afectado cuenta con elementos de madera en su construcción. Y, este detalle, propició, también, una más rápida propagación de las llamas a través de la fachada. Finalmente, el incendio se dio por controlado por los medios de extinción pasadas las 22:00 horas.

El incendio producido en un edificio del centro de Alicante la noche de este martes es el tercero en apenas tres semanas que se produce en un inmueble. de la ciudad. Porque al de Miguel Hernández y al de la confluencia entre Rambla y Alfonso El Sabio hay que sumar un tercero en una vivienda en el barrio de Carolinas Altas, también en Alicante, con dos afectados con quemaduras leves y cinco personas más atendidas por inhalación de humo.

El primero de esos incendios, fue el que se produjo el pasado 16 de febrero, en una de las plantas de otro edificio, también ubicado en la ciudad de Alicante. En aquel caso, en la calle Pavía, ubicada en el barrio Miguel Hernández. Una zona muy conocida en la segunda ciudad de la Comunidad Valenciana. Aquel fuego se cobró el desalojo de 25 familias. Un total de 60 personas han sido atendidas por Cruz Roja.

Hay que recordar que además, también este mes de febrero, y en concreto el día 2, un total de 13 personas tuvieron que ser rescatadas en plena madrugada por los bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Alicante a consecuencia de un incendio originado, inicialmente, en la zona de recepción de un hostal ubicado en la partida de El Altet, una partida del municipio de Elche, en la provincia de Alicante, según han informado desde el propio Consorcio Provincial.