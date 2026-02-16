El incendio de Alicante se cobra el desalojo de 25 familias con 60 personas atendidas por Cruz Roja

El pavoroso incendio en una de las plantas de un edificio de la calle Pavía, ubicada en el barrio Miguel Hernández, en la ciudad de Alicante, se ha cobrado ya el desalojo de 25 familias. Hay cuatro bloques afectados. Un total de 60 personas han sido atendidas por Cruz Roja. El incendio se ha producido a primerísima hora de la mañana de este lunes. Ha afectado a cuatro bloques de viviendas de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) de la Generalitat Valenciana. No ha habido que lamentar víctimas mortales. Pero, al menos dos bomberos, varios policías y cuatro vecinos han tenido que ser atendidos.

Tanto la Consellería de Vivienda de la Generalitat como el Ayuntamiento de Alicante están trabajando para efectuar el correspondiente realojo de los vecinos. En cifras absolutas, los inmuebles desalojados han sido 36, de los que una tercera parte corresponden al bloque en que se ha producido el incendio.

Cruz Roja se encuentra apoyando al Ayuntamiento de Alicante en la atención de los afectados. En concreto, 60 personas han recibido apoyo alimenticio y agua hasta primera hora de la tarde. Además, se está efectuando la detección de otras necesidades. Y, entre ellas, las de alimentación infantil y ropa.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha calificado el suceso de «tremendo incendio de una virulencia enorme». De los cuatro bloques afectados, que han sido desalojados en su totalidad, en dos de ellos el fuego ha afectado de forma «absolutamente directa», en palabras de Barcala. En principio, el retorno de los vecinos a las viviendas de los cuatro bloques no va a ser posible a lo largo de la jornada de este lunes, como también ha explicado Luis Barcala.

Técnicos de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) de la Generalitat Valenciana y del propio Ayuntamiento de Alicante están valorando los daños producidos para conocer hasta que punto afectan a la estabilidad de las viviendas.

El EVHA efectuará el realojo de los residentes que estaban «con su contrato de una forma totalmente regular». Y, de aquellos «que no estuvieran en una situación regular» será el Ayuntamiento de Alicante el que se hará cargo de su alojamiento, atención y manutención. Además, los gastos serán por cuenta del Ayuntamiento. y de los del EVHA, la Generalitat. Todo ello, según ha explicado el alcalde de Alicante. En el caso del Ayuntamiento, provisionalmente, sus realojados irán al Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS) y hostales. Para su alojamiento en hostales, se priorizará a las familias con menores, familias con mayores y con personas dependientes.

A todo ello, hay que sumar que se ha activado al Patronato Municipal de la Vivienda de Alicante a fin de localizar viviendas disponibles, donde pasar de una situación provisional «a otra más estable», en palabras de Luis Barcala. Todo ello, en caso de que al menos dos de los bloques «quedaran impracticables o hubiera que tomar algún tipo de decisión».