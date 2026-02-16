Seis personas atendidas por inhalación de humo en un incendio en vivienda en un barrio de Alicante

Un total de seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, y entre ellos varios agentes de Policía, han tenido que ser atendidos por inhalación de humo a consecuencia de un pavoroso incendio en una de las plantas de un edificio de la calle Pavía, ubicada en el barrio Miguel Hernández, en la ciudad de Alicante.

El fuego ha afectado a un total de tres viviendas de un mismo bloque. Y se ha originado en una de ellas. Las tres viviendas están ubicadas en la tercera planta. El incendio se ha declarado en torno a las 07:30 horas de este lunes. Las llamas ya están controladas por los dispositivos de extinción. El bloque afectado ha tenido que ser desalojado, al igual que otros dos edificios colindantes. El edificio en que se han originado las llamas pertenece a la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA) de la Generalitat Valenciana.

Los inquilinos de las citadas viviendas afectados por el mencionado incendio van a ser realojados de inmediato, según fuentes de la Consellería de Vivienda, que dirige la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, Susana Camarero. Por su parte, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, que se encontraba en una reunión en el Ayuntamiento con el vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana, José Díez, se ha dirigido ya hacia las viviendas afectadas.

El fuego se encuentra ya controlado, si bien los bomberos del Ayuntamiento de Alicante siguen con los trabajos hasta garantizar la total extinción de las llamas y enfriar la zona afectada. En el operativo han intervenido un total de 20 efectivos de bomberos del Consistorio, además de otros 20 agentes de la Policía Local de Alicante. A todos ellos, se han sumado efectivos de la Policía Nacional, que han colaborado en las tareas de desalojo de los vecinos del citado bloque de viviendas, según EP.