Un grupo de iraníes pide apoyo en la sede de Vox tras ser ignorados por Sánchez: «Sois un faro de integridad»

Un grupo de exiliados iraníes se ha manifestado este lunes a las puertas de Bambú para pedir apoyo a Vox. Los manifestantes denunciaban que han sido ignorados por Pedro Sánchez, mientras han agradecido la postura de la formación que lidera Santiago Abascal reconociéndola como «faro de integridad».

La plataforma Todo por Irán de Madrid ha entrado una carta dirigida a Vox donde han expresado su “agradecimiento por su firme y valiente posicionamiento” en defensa del pueblo iraní. «En un escenario político donde el actual Gobierno de España, bajo figuras como Pedro Sánchez e Irene Montero (PSOE y Podemos), han preferido ignorar sistemáticamente las violaciones de derechos humanos en Irán por intereses ideológicos o económicos», señalan.

«La voz de Vox se ha alzado como un faro de integridad», añaden en referencia a la defensa que Abascal hizo de la liberación de Irán, manifestando «con gran esperanza» la posibilidad de que el régimen de los ayatolás en Irán caiga tras los ataques de Estados Unidos e Israel, argumentando que eso podría significar «más libertad en el mundo».

Precisamente, Abascal acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de acercar a España a una «oscuridad antioccidental» al no apoyar acciones más firmes contra el régimen iraní y no alinearse con ambos estados. Según él, Sánchez recibe «aplausos» de Irán y de otros grupos como Hamás o los talibanes al adoptar una postura más diplomática o neutral.

Este colectivo iraní ha brindado su «disposición» para colaborar estrechamente con Vox en «la construcción de una nueva era de relaciones internacionales». «Nuestro objetivo es facilitar una cooperación sólida en los ámbitos político y comercial entre una España próspera y un Irán libre. Estamos convencidos de que un Irán democrático será un socio estratégico de primer orden para España, abriendo oportunidades sin precedentes para el intercambio económico y la seguridad regional», han propuesto.

Según defiende la plataforma, tanto Irán como España «comparten paralelismos históricos y una herencia cultural profunda», apuntando a la monarquía parlamentaria de nuestro país. Para Todo por Irán, el futuro político del país persa pasa por «el liderazgo de Reza Pahlavi», quien estiman será «un aliado natural para la estabilidad de Europa». «El pueblo de Irán nunca olvidará quiénes estuvieron a su lado en sus horas más oscuras», concluyen invitando a Vox a mantener una reunión o colaboración.