Alineación posible del Barcelona contra el Newcastle: Pedri será titular

La alineación del Barcelona para medirse este martes (21:00 horas) al Newcastle en la ida de los octavos de final de la Champions League será la titular de Hansi Flick con Pedri de nuevo como titular al frente de los mandos de la nave blaugrana. Una alineación sin rotaciones, pero con las bajas obligatorias de Koundé, Balde, De Jong, Christensen y Gavi.

La alineación del Barcelona este martes en Newcastle comienza en la portería con la titularidad de Joan García. El portero catalán quiere repetir lo realizado en sus últimos dos partidos, y no es otra cosa que intentar dejar la portería a cero de nuevo. Ya lo hizo contra el Atlético de Madrid y en San Mamés.

Sigue por la defensa la alineación del Barcelona con las bajas de Koundé y Balde en los laterales. Por ello, Eric García repite en el lateral derecho y Cancelo en el izquierdo. La pareja de centrales estará formada por Gerard Martín y Pau Cubarsí.

En el centro del campo del Barcelona, la gran novedad de la alineación es el regreso a la titularidad de Pedri. El canario acabó reventado el duelo contra el Atleti y fue suplente en San Mamés, aunque acabó entrando tras el descanso y fue clave al final. Vuelve contra el Newcastle a llevar las llaves de la nave. Junto a él jugará Marc Bernal y Fermín López.

Y en la delantera del Barcelona, la alineación de Hansi Flick volverá a contar con Raphinha en una de las bandas y en la otra estará un Lamine Yamal que está apercibido de sanción. En la punta de ataque, el titular será Lewandowski.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse este martes al Newcastle en la ida de los octavos de final de la Champions League: Joan García; Cancelo, Gerard Martín, Cubarsí, Eric García; Pedri, Bernal, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski