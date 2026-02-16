Joan García se desespera tras otra derrota: «Estamos concediendo demasiado y muy fácil»

Joan García se desesperó en zona mixta ante los medios de comunicación en un partido donde al Barcelona le volvieron a llegar una y otra vez a portería. El Girona derrotó al equipo culé por 2-1. El portero catalán fue el MVP del encuentro, pero no pudo evitar la derrota en un equipo que sigue haciendo aguas en defensa.

«En directo no la veo bien. En la repetición es falta. Koundé llega primero al balón. Son cosas que pueden pasar, pero si llega antes, yo creo que es falta. Lo que más sorprende es que no le llamen del VAR. Los árbitros se pueden equivocar como yo, que no la veo porque es una acción muy rápida. Al final, estas acciones en la pantalla se ven mejor. No lo podemos controlar, son cosas que pasan», comenzó declarando Joan García ante los medios de comunicación sobre el gol de Fran Beltrán y la polémica acción entre Echeverri y Koundé previa al gol.

Sobre sus grandes paradas en Montilivi: «Los porteros intentamos hacer eso. Por desgracia, nos han llegado más de lo que nos gustaría. Pero mis paradas, si no ayudan para puntuar, no sirven de mucho».

«Es algo que debemos mejorar. Concedemos demasiado y demasiado fácil. Toca mejorar. Tenemos una semana sin partido para mejorar. Hay que analizarlo con la cabeza fría. Pero concedemos más de lo que nos gustaría», recalcó un Joan García desesperado tras ver una jornada más como su defensa le deja totalmente vendido ante el peligro.

«Desde atrás se ve un poco mejor. Cuando presionamos de parado, lo tenemos claro. Pero cuando perdemos la pelota, nos falta hacer más faltas para cortar jugada. Es mucho desgaste para bajar en defensa y nos llegan con muchos. Estoy centrado en salir de este bache y no en la selección», concluyó Joan García abatido tras la derrota contra el Girona.