El Barcelona hace aguas y cae derrotado en Gerona para hacer líder al Real Madrid

Este Barcelona hace aguas. Segunda derrota consecutiva en apenas cuatro días. Dos golpes muy duros para un equipo que parecía inexpugnable. El equipo de Hansi Flick cayó derrotado en Montilivi ante un gran Girona, que remontó el gol inicial de Cubarsí con dos tantos de Lemar y Fran Beltrán. Antes del descanso falló un penalti Lamine Yamal.

Otra derrota del Barcelona, esta vez en Liga. El equipo culé se volvió a deshacer en defensa y cayó derrotado ante un Girona mucho más intenso. Los de Hansi Flick terminaron desesperados y perdiendo el liderato de la Liga. Vuelven a estar por debajo del Real Madrid en una lucha de dos tremenda.

No dudó Hansi Flick en sacar a Raphinha como titular en Montilivi. ¿Ya está recuperado? Pues lo pongo en el once, pensó el entrenador alemán sin dudarlo. El brasileño ha demostrado ser capital y su presencia era una alegría para el equipo culé después del 4-0 en Madrid. El castigado de ese partido en la alineación de inicio fue Balde y en su lugar jugó Gerard Martín. El Barcelona necesitaba ganar para recuperar el liderato y las sensaciones perdidas en la Copa.

Empezó atacando el Barcelona con un tímido disparo de Lamine Yamal a los cinco minutos de juego. Desde el inicio se notaba la presión clave de Raphinha en ataque. Un factor capital para Hansi Flick. El partido desde los primeros compases fue un ida y vuelta constante.

Un ida y vuelta en Montilivi

A los diez minutos de partido, metió el Girona miedo por primera vez a la portería culé con un pase filtrado que cortó Gerard Martín de manera vital. Seis minutos después tuvo la más clara el Barça. Perdonó Raphinha con un claro disparo desviado desde el interior del área. Pero no estaban bien los de Hansi Flick, sin el control del juego. Dejando correr demasiado al rival.

Un minuto después de la de Raphinha, perdonó Lamine Yamal. La estrella culé no tenía el día y falló un claro mano a mano ante Gazzaniga. Nada habitual en él ese disparo tan seco y blandito. Pero el Girona salía con mucho peligro y criterio en sus contras. A los 22′ de juego la tuvo Vanat con un remate directo a las manos de Joan García.

Sufre un Barcelona partido

Volvió a apretar el Girona y volvió a llegar con peligro en el minuto 28. Estaba haciendo un partido fantástico Bryan Gil en la banda, metiendo balones fantásticos al área culé. Uno de ellos lo cazó Vanat y Joan García le sacó una gran parada para evitar el primero de la noche. Seis minutos después, repitieron los protagonistas otra jugada de peligro en Montilivi. Bryan la puso con musiquita y Vanat, a portería vacía, no llegó al remate por muy poco.

Sufrió mucho el Barcelona en la primera parte, pero a este Girona le falta mucho gol. También en ese ida y vuelta que siempre permiten los de Míchel, el equipo culé perdonó demasiado. En el minuto 43 le pegó al palo Raphinha. Un minuto antes, Eric García vio la primera amarilla del duelo.

Lamine Yamal falla un penalti

La jugada más importante del primer tiempo llegó en el último segundo del mismo. Dani Olmo cayó derribado dentro del área local contra Blind en el último segundo del descuento y Soto Grado pitó penalti sin pestañear. Había contacto y era pena máxima clara.

Lo tiró Lamine Yamal, pero no se le veía muy confiado por la cara que puso antes de tirarlo. Lo tiró realizando una pequeña paradinha antes del disparo y este se le fue directo al poste de la portería de Gazzaniga. El portero del Girona hizo la estatua y la pelota salió repelida. La defensa local despejó la pelota y el encuentro se marchó al descanso con empate a cero.

Lamine Yamal terminó la primera parte con las manos en la cabeza y lamentándose por este fallo del penalti. Se fue jodido a vestuarios tras perdonar una jugada clamorosa que hubiese adelantado a los de Hansi Flick en un partido muy complicado. 25 disparos al palo lleva el Barça esta temporada.

Tormenta de goles en Montilivi

Comenzó algo mejor la segunda parte el Barcelona. Ya es algo muy habitual en el equipo culé. Las broncas de Hansi Flick al descanso comienzan a ser una tradición en las últimas semanas y sus jugadores, casi por obligación, salen mucho más enchufados en las segundas partes. Es como si tiraran las primeras partes para jugar solamente el tramo decisivo.

La primera parte podría haber sido un aluvión de goles, pero los dos equipos fallaron muchos. El inicio de la segunda fue todo lo que se esperaba de la primera. La tormenta de goles en Montilivi llegó en pocos minutos. Primero marcó el Barcelona en el minuto 59 con el primer gol de Pau Cubarsí en Liga. La puso Koundé con un centro perfecto al área y el canterano blaugrana, de cabeza, la puso en la escuadra.

No tardó en empatar el Girona. Exactamente dos minutos ante un Barcelona demasiado relajado en defensa. Cubarsí marcó el primero y falló en el empate. Vanat centró al área tras una jugada combinativa de los de Míchel, el central culé despejó demasiado flojo y Vanat volvió a atrapar la pelota, encarándole hasta la cocina. Su centro lo remató Lemar a portería vacía y a placer. Era el 1-1. Vuelta al empate.

Se quedó hablando Soto Grado con Hansi Flick tras el gol del Girona para explicarle que no había fuera de juego en el inicio de la jugada. Ahora el entrenador alemán es amigo de los colegiados. Habla con Munuera en su vestuario y charla con César sobre el césped.

Movió el banquillo Flick por primera vez en el 63 con un doble cambio. Roony por Raphinha y Balde por Gerard Martín. Míchel contestó sacando a Beltrán y Joel Roca. Este segundo en el 68 tuvo su primera gran ocasión con un cabezazo que atrapó Joan García.

Joan García salva al Barcelona bajo palos

Se vino arriba el Girona con todo para intentar remontar el partido y el Barcelona, mientras, hacía aguas en defensa. Joan García salvó a su equipo bajo palos con dos paradas tremendas en tres minutos. Primero en el 71 con una doble parada impresionante a Vanat. La segunda abajo era casi imposible. Una locura para salvar el 2-1. En el 74 paró Joan otro mano a mano ante Joel Roca. Era ya el mejor jugador azulgrana sobre el césped.

Durante esas dos ocasiones, se marchó lesionado Eric García y en su lugar entró Araujo. Se iba muy cabreado el canterano azulgrana. También entró Lewandowski por Ferran. Y Echeverri en el Girona por un fallón Vanat.

Beltrán desata la locura en Gerona

El Girona apretaba sin parar, y el Barcelona hacía aguas en defensa. El equipo de Míchel había perdonado mucho hasta que en el minuto 87 se desató la locura en Montilivi. Echeverri le quitó la pelota a Koundé cerca del área rival, se la dejó a Roca, este la dejó de cara y Fran Beltrán le pegó con el alma para tumbar al Barcelona. Un merecido 2-1 que dejaba al Barça en la lona y al Real Madrid como líder de la Liga. Hansi Flick y toda la plantilla protestaron una falta sobre Koundé en el inicio de la jugada. Soto Grado y el VAR dieron como válido el gol.

Buscó el empate a la desesperada el Barcelona con Araujo y Lewandowski de doble punta en ataque. Y marcó. Pero no valió. Tras un centro al área, el polaco remató a placer de cabeza. Pero estaba en fuera de juego. La volvió a tener en el 97 en un saque de esquina donde subió Joan García. Pedía penalti De Jong, pero no había nada. El partido se calentó al final con una roja directa por una entrada muy dura sobre Lamine Yamal. Hubo tangana incluso con el 10 como protagonista. El Barcelona terminó perdiendo, esta vez en Liga, y le deja el liderato al Real Madrid de Arbeloa.