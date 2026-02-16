Para los amantes del fútbol y especialmente la Liga, llegar a una jornada 24 del campeonato y encontrar que Real Madrid y Barcelona han conseguido ya más de cinco triunfos de ventaja con sus competidores más firmes, hace recordar a tiempos pasados. La Liga de Tebas se ha convertido nuevamente en cosa de dos, Madrid o Barça, Barça o Madrid. Los pinchazos de Villarreal y Atlético de Madrid este fin de semana confirman una realidad: solamente hay dos candidatos al título liguero: los de siempre.

El Barcelona se juega este lunes ante el Girona seguir liderando la tabla clasificatoria de la Liga y alcanzar los 61 puntos en 24 jornadas. Hasta el momento son 19 victorias, un empate y tres derrotas en 23 partidos, pocos clubes le han tosido al conjunto que entrena Hansi Flick, pese a las bajas y la acumulación de nombres en la enfermería.

La historia es pareja con el Real Madrid que, de ver un triunfo del Barça en el derbi catalán, estarían solamente a un punto de los culés tras las primeras 24 jornadas de Liga. Solamente dos derrotas y tres empates han frenado la racha de un Real Madrid que incluso ha visto como este curso pierde a su entrenador inicial, tras la destitución de Xabi Alonso y el paso al frente de Álvaro Arbeloa.

Ninguno de los otros grandes clubes de la Liga está en posición ni situación de competir por el campeonato más regular de todos. Villarreal y Atlético de Madrid mantenían en vilo la esperanza del aficionado imparcial, ese que disfruta del fútbol sin depender de la pasión de unos colores, que es recompensado por un torneo vistoso y donde la igualdad deja posibilidades para todos. Pero esta pasada jornada, los pinchazos de ambos ante Getafe (2-1 Villarreal) y Rayo Vallecano (3-0 Atlético de Madrid), dejan a 15 puntos a ambos del Real Madrid y a 13, 14 o 16 puntos del Barcelona, según su resultado ante el Girona.

Madrid y Barcelona se vuelven a quedar solos, al igual que hace 15 años, cuando las Ligas eran una historia repetida año tras año, con los dos grandes clubes peleándose entre ellos año tras años el título, sin opción a que ningún otro actor se una a la película. La Liga de Javier Tebas está alcanzando cotas altas de decadencia, perdiendo poder como reflejan todos los indicativos europeos, tanto por resultados como por inversión económica.

Y es que, más allá del nivel siempre competitivo de Real Madrid y Barcelona, el resto de equipos está lejos de la cadena de mando. El nivel es muy inferior en la tabla media y prácticamente hay 13 equipos que están atentos al descenso en estos momentos. Entre el Mallorca, decimoctavo con 24 puntos, y la Real Sociedad, octavo con 31 puntos, hay solamente siete puntos y otros 11 clubes que luchan cada jornada por no pensar demasiado en la categoría inferior.

Los puestos europeos son en estos momentos cosa de Villarreal y Atlético de Madrid para la Champions League y justo detrás de ellos están Betis, con 41 puntos, Espanyol con 35, y Celta de Vigo con 34. Real Madrid y Barcelona casi duplican estas cifras.

El nivel de la Liga, lejos de mejorar cada temporada, se encuentra en una fase de estancamiento peligrosa. El coeficiente europeo, dependiente plenamente del rendimiento deportivo, ya demuestra cómo los clubes españoles han perdido fuerza y potencia con respecto a otras Liga, sobre todo la Serie A y por no hablar de una Premier League cada vez más autoritaria. Es también un reflejo económico, los clubes de estas Ligas superan con creces en inversión a los españoles que, de no ser por Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid, mantendrían números de ligas inferiores de Europa.