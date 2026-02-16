Otra chapuza de Tebas con su fútbol de pago: la primera parte de un partido de Segunda no pudo verse

La Liga de Javier Tebas volvió a vivir un hecho insólito para demostrar que es la mejor competición del mundo, tanto en lo futbolístico como en lo comercial. Después de las continuas quejas ante un fútbol que cada vez es más caro de ver, el Huesca-Ceuta vivió un hecho insólito que dejó a los aficionados de ambos equipos sin poder ver el partido durante toda la primera parte.

Aquellos que tenían contratado Movistar+ no pudieron disfrutar de los primeros 45 minutos en ninguno de los dispositivos: ni tablets, móviles, ordenadores ni televisores. Como bien aparecía en la programación, el choque estaba ubicado en el dial 59, en La Liga Hypermotion 2. Sin embargo, todos aquellos que ponían ese canal se toparon con la sorpresa de que estaba puesto el Eibar-Racing, que se jugaba a la misma hora.

Justo al filo de que se fuera el partido al descanso, Movistar arregló la incidencia y pudo retransmitir lo que ocurría, pero ya se habían perdido jugadas clave como la expulsión de Marcos Fernández en el minuto 29. Ya, en la segunda mitad, pudieron disfrutar de los goles del Huesca, tanto el Jordi Escobar en el 47 como el de Francisco Portillo en el 73. Sin embargo, aquellos que tenían contratado Orange o DAZN no tuvieron ese problema, pero eso no evitó que miles de aficionados estallasen en redes sociales criticando un error inadmisible.

Tebas y su pelea particular con la piratería

En los últimos años, Javier Tebas ha sido un fiel defensor contra la piratería. La iniciativa de pagar a ‘chivatos’ para destapar a aquellos que ven el fútbol sin pagar. Sin embargo, estos errores de retransmisión, ponen en el foco el cabreo de los consumidores al ver que, pese a pagar un pastizal para verlo legalmente, están sometidos a posibles fallos que dificulten ver los partidos de su equipo favorito.

Con el Huesca-Ceuta, casi una hora estuvieron los fans sin poder hacerlo. Hecho que pone en el foco el debate de la calidad que tanto presume Tebas en sus paquetes para ver la liga que él llama ‘la mejor del mundo’.