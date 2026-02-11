Corea del Norte presume de piratear la Liga de Tebas: «No se paga ni un duro»

Javier Tebas ha recibido otro palo en su lucha contra la piratería de los partidos de la Liga. El español Alejandro Cao de Benós, único representante en Occidente de la República Popular Democrática de Corea del Norte, ha desvelado cómo acceden en este país asiático a las retransmisiones de la Liga de Tebas. «¡No se paga ni un duro!», ha reconocido el delegado especial de Corea del Norte en recientes declaraciones.

Mientras, la Liga sigue empeorando su imagen semana a semana. La última polémica que ha evidenciado la situación del fútbol español fue la suspensión del Rayo Vallecano-Oviedo a pocas horas del inicio del partido, motivada por el estado del césped y en la que se hizo gala de la descoordinación entre el club madrileño y la Liga; perjudicando tanto a los visitantes como a aficionados de ambos equipos pese a que la situación podría haberse previsto.

En cuanto a la eterna lucha de Javier Tebas contra la piratería, en las últimas semanas ha trascendido que la Liga pretende recompensar económicamente a a aquellas personas que denuncien locales en los que se emitan retransmisiones ilegales de partidos de Primera y Segunda División. Una medida que cuenta con ‘letra pequeña’, ya que la gratificación monetaria es de 50 euros y el denunciante no tiene manera de comprobar si este local ya está siendo vigilado por la Liga, lo que le privaría de obtener estos ingresos.

Corea del Norte y su peineta a Tebas

Las palabras de Alejandro Cao de Benós sobre la piratería en Corea del Norte suponen otro revés para la Liga, tanto por el hecho en sí como por la manera en la que presume de ello. «Se piratean todas las retransmisiones de los equipos importantes», ha admitido el representante norcoreano en el podcast Al Barro. Una entrevista en la que también ha explicado el procedimiento empleado por el gobierno de Corea del Norte: «El estado captura la señal de Japón, quita los logotipos y lo pone en Corea del Norte».

Alejandro Cao de Benós ha resuelto la duda sobre el seguimiento del fútbol europeo en Corea del Norte, debido al aislamiento político, económico y cultural que se vive en el país. «El fútbol el deporte rey en Corea, el número uno», ha comentado. Cabe recordar que la selección norcoreana masculina de fútbol ha participado en dos Mundiales a lo largo de la historia: Inglaterra 1966 y Sudáfrica 2010.

Las retransmisiones de los partidos lejos de sus fronteras llegan a través de la piratería y de forma gratuita para sus ciudadanos. «Todo pirateado. ¡No se paga ni un duro!», ha reconocido Alejandro Cao de Benós. Esta forma de acceder a los productos televisivos occidentales no se produce únicamente con los deportes, si no que se extiende a todos los ámbitos. «Todo esto se hace con películas, dibujos animados… sin pagar ni un duro a Estados Unidos».