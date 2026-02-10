La Liga de Tebas se entrega a los paraísos fiscales: firma con una empresa de cripto de las Islas Caimán

La Liga española va paso a paso perdiendo prestigio y peso en el mundo del deporte. No es una opinión personal, sino una apreciación que hasta los propios jugadores como Santi Cazorla afirman en sus redes sociales. «Estamos a años luz de la Premier», dijo la leyenda de la selección española. La última que ha perpetrado la competición dirigida por Javier Tebas pasa algunos límites éticos y estéticos.

Toobit, una empresa de criptomonedas, es el último socio que ha añadido la Liga a su cartera de patrocinadores. Ya firmar con una compañía de ese tipo conlleva un cierto riesgo de impago (como pueden decir muchos clubes) y un estigma asociado a que las cosas no se hacen del todo limpiamente. Si a ese cóctel le añadimos que el nuevo patrocinador de la competición de Javier Tebas está erradicado en las Islas Caimán, el paraíso fiscal por antonomasia y donde el fraude con las criptomonedas está a la orden del día, las alarmas saltan por todas partes.

De hecho, el país tuvo que crear tras la pandemia la Oficina de Investigación Financiera de las Islas Caimán (CIBFI) para satisfacer las demandas internacionales para que la isla sea más proactiva en la lucha contra el crimen financiero global. La Liga de Tebas está más que advertida de dónde se mete.

«La gente suele preguntar qué tienen en común una plataforma de intercambio de criptomonedas y una liga de fútbol de talla mundial. Para nosotros, la respuesta está en los valores que compartimos», afirmó Kelly Wang, cofundadora y directora de operaciones de Toobit.

La compañía está encantada por haber metido la cabeza en la Liga convirtiéndose en socios en la región de Oriente Medio y el Norte de África (MENA). Por parte de la Liga, el acuerdo fue rubricado por la directiva Maite Ventura, quien aseguró que «este acuerdo con Toobit refleja nuestra convicción compartida en el poder de la tecnología y un enfoque centrado en el aficionado para crear conexiones más profundas e inmersivas con los millones de aficionados que siguen la Liga».

«La Liga representa la cumbre del prestigio futbolístico mundial, y el deporte profesional comparte notables similitudes con el mundo del trading: ambos requieren visión estratégica, rapidez en la toma de decisiones bajo presión y un afán incansable por la excelencia. Con muchos traders ya identificados como apasionados del fútbol, ​​esta alianza conecta dos mundos que se nutren de la adrenalina y los resultados medibles», dijo la competición española en su comunicado de prensa.

Toobit ya le ha puesto deberes a Tebas para lo que resta de temporada 2025/26. Tendrán que convocar a las leyendas de la competición, tal y como anuncia la propia liga en un comunicado de prensa, para estar presentes en «importantes hitos regionales». Además, la Liga proporcionará a esta empresa radicada en las Islas Caimán una serie de premios para sus usuarios como «experiencias VIP en días de partido que incluyen viajes con todos los gastos pagos a España para ver partidos en vivo, además de obsequios de camisetas firmadas y recuerdos de edición limitada».

A cambio la empresa de las Islas Caimán ha prometido repartir dos millones de dólares en juegos relacionados con el mundo de las criptomonedas esta temporada. Se desconoce las cifras pagadas por Toobit a la Liga por este acuerdo en este momento que puede manchar su buena reputación.

Tebas y su pasado en Irán

Hay que recordar que este acuerdo con Toobit no es el primero que roza los límites morales de la Liga de Tebas. La competición firmó de 2017 a 2020 contratos de patrocinio con MTN Irancell, la segunda empresa de telecomunicaciones más importante de Irán, por un montante total de 770.000 euros.

Dicha compañía se encuentra estrechamente ligada al grupo terrorista CGRI (Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica), según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y un informe de la OTAN. Son conocidos como ‘la policía moral de los Ayatolás’ y esta organización y sus dirigentes figuran en la lista de terroristas perseguidos por Estados Unidos, Bahrein o Arabia Saudí.

A la competición dirigida por Javier Tebas no le importó firmar un acuerdo que ponía en jaque su prestigio en Estados Unidos. Hay que recordar que la administración norteamericana tenía bloqueado, como ahora, al país iraní y quería evitar así que se sufrague con dinero de Occidente a organizaciones con fines oscuros.