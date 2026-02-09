La patata caliente de Tebas con Vallecas: contrarreloj para evitar otro ridículo con el Rayo-Atlético de este domingo

La Liga y el Rayo Vallecano quedaron en ridículo el pasado fin de semana con el aplazamiento partido entre los madrileños y el Oviedo por el estado del césped de Vallecas, recientemente cambiado. La alerta ahora se traslada al próximo domingo, cuando vuelve a haber un encuentro programado en el estadio, entre el Rayo y el Atlético de Madrid. No debería haber problemas, pero el temporal de lluvias, que no parece que vaya a remitir en los próximos días, hace que se disparen las dudas sobre las condiciones en las que estará el terreno de juego.

La Liga justificó la negligencia del Rayo, que con tiempo de sobra para cambiar el césped, decidió comenzar a cambiarlo en los días previos al partido ante el Oviedo. Corrían el riesgo de que cualquier contratiempo pudiera llevar a que no se pudiera disputar el encuentro, como así sucedió. «Con el objetivo de velar por la integridad física de los jugadores, LALIGA ha resuelto la suspensión del partido», informaban desde la patronal horas antes de que se jugase ese encuentro.

«Cabe destacar que el Rayo Vallecano ha realizado importantes esfuerzos durante esta misma semana, acometiendo el cambio completo del césped del terreno de juego, con el objetivo de que el partido pudiera disputarse con normalidad. Sin embargo, las condiciones climatológicas adversas durante la ejecución de estos trabajos, así como las previsiones meteorológicas para las próximas horas, con continuidad de lluvias, han impedido que el césped alcance el estado óptimo necesario», continuaba la nota emitida por la patronal.

Esto sucedió el sábado, después de que los futbolistas y cuerpo técnico del Rayo hubiesen denunciado en un comunicado respaldado por AFE las condiciones en las que tienen que trabajar. Se quejaban, entre otras muchas cosas del estado «inestable e impracticable» del terreno de juego el día previo al partido. Decían que el césped de Vallecas «no reúne las condiciones mínimas exigibles para disputar un partido de la máxima categoría», así como sus instalaciones.

En principio, el césped del estadio debería estar en condiciones para el partido del próximo 15 de febrero ante el Atlético de Madrid. Desde el Rayo, en unas declaraciones recogidas por EFE, afirman en que confían poder jugar el encuentro: «Nadie nos ha dicho lo contrario y para entonces el terreno de juego estará bien. Hay muchos días por delante para que termine de ponerse en óptimas condiciones».

Pero viendo las condiciones climatológicas y, sobre todo, los precedentes, no se puede dar por seguro que el estado del verde vaya a mejorar para poder disputar el choque. Por tanto, la Liga y el Rayo deberían buscar una alternativa, un plan B, por si en las horas previas al partido no se puede garantizar su celebración en el estadio de Vallecas.

El Rayo trae de cabeza a la Liga

No es la primera vez que el estadio de Vallecas trae de cabeza a la Liga. El abandono de las instalaciones por parte del club es total, aunque su presidente culpa a la Comunidad de Madrid, propietaria del recinto. Sin embargo, el convenio de concesión firmado entre las dos partes es claro: «El Rayo Vallecano asume la obligación de conservar en perfectas condiciones de uso todas las instalaciones y se compromete a abonar los gastos derivados de su uso».

Las condiciones de uso del estadio son de lo más deficientes, por no hablar ya de una falta de limpieza de la que también se quejaron en el comunicado los jugadores y el cuerpo técnico. Este punto también está recogido en el acuerdo de cesión, en el que se especifica que la entidad vallecana «deberá afrontar también el pago de los suministros de energía eléctrica, agua y cualquier otro, así como los servicios de limpieza interior y exterior de las instalaciones».