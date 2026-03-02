La demanda de Julio Iglesias contra ‘eldiario.es’: «El medio reconoce haber fabricado la denuncia»

«El medio reconoce haber fabricado la denuncia que luego difunde con grave desprecio hacia la verdad». Con estas palabras el cantante Julio Iglesias demanda al director a eldiario.es, Ignacio Escolar, por publicar el testimonio de dos de sus ex empleadas acusándole de agresión sexual.

La demanda de conciliación por injurias y calumnias es el paso previo a la interposición de la querella que Julio Iglesias está dispuesto a interponer. Tal y como adelantó OKDIARIO, esta demanda se ha puesto en el día de hoy en los tribunales.

La demanda de conciliación va contra Ignacio Escolar García (director de eldiario.es), Juan Luis Sánchez (subdirector), Ana Requena Aguilar (redactora jefa de Género), María Ramírez Fernández (subdirectora) y Elena Cabrera (redactora jefa de Cultura), así como contra la mercantil El Diario de Prensa Digital S.L.

OKDIARIO ha podido acceder a la demanda de 33 páginas en las que Julio Iglesias sostiene que los periodistas habrían participado en «la elaboración de un montaje periodístico que supuso una grave lesión de los derechos fundamentales de Julio Iglesias, al honor, a la intimidad personal y familiar, a la imagen y a la presunción de inocencia».

Todo ello a través de una acción que la defensa de Julio Iglesias califica de «concertada por una pluralidad de personas, algunas ajenas a la profesión de periodista, para crear y difundir a través de un medio de comunicación, noticias y opiniones gravemente difamantes, injuriosas y calumniosas».

Participaron en la denuncia

El origen de la controversia se sitúa en la publicación del 13 de enero de 2026 de eldiario.es, bajo el titular Ex trabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusan al cantante de agresiones sexuales en 2021, que el escrito describe como el inicio de una campaña en la que «se publicaron, a sabiendas de que no se había comprobado su veracidad».

La demanda subraya, además, que «en la elaboración de la propia denuncia habrían intervenido periodistas que, tras su presentación en la Fiscalía, se apresuraron a difundir públicamente su contenido».

Uno de los elementos más destacados es el uso de actrices profesionales en los vídeos que acompañaban a las informaciones. El propio medio reconoció que «para evitar que se las pueda reconocer, la voz que se escucha en ellos no es la suya», y que «se decidió doblar sus voces con las de otras mujeres con timbres que no se parecieran a los de ellas». La demanda califica este proceder como «un caso sin precedentes en el periodismo español» que «choca frontalmente con la ética de dicha profesión».

Noticias acusatorias

La demanda, recogida por OKDIARIO, denuncia igualmente la habilitación dentro del diario de un apartado denominado «Investigación Julio Iglesias», señalando que su disposición «impide un correcto conocimiento de los hechos desde un prisma de objetividad» al destacar las noticias acusatorias frente a las que recogen el archivo de las diligencias por parte de la Fiscalía, donde «ni siquiera se le atribuyó la condición de sospechoso».

Respecto al podcast «La casa de Julio Iglesias», la demanda reprocha que en ningún momento «la narración de los hechos y la atribución de los delitos se realiza en términos de presunción», empleando en cambio «afirmaciones categóricas, manifestaciones contundentes como si tales hechos estuvieran inequívocamente acreditados». Además, señala que cada episodio venía acompañado de solicitudes económicas a los oyentes para que se hicieran socios del periódico.

Más de 4.000 noticias en todo el mundo

El escrito de la demanda también señala la gran magnitud del daño que se produjo a la reputación de Julio Iglesias. Medios de comunicación como The Guardian, Le Monde, The New York Times, Der Spiegel, Clarín, Washington Post, Frankfurter Allgemeine, The Times, Reuters o BBC, entre otros, recogieron la exclusiva con más de 4.400 noticias en todo el mundo en apenas tres días.

La demanda concluye solicitando que los demandados reconozcan «el comportamiento ilícito y el daño producido», rectifiquen públicamente las informaciones, cesen de inmediato en su conducta y eliminen todos los contenidos publicados.

La defensa de Julio Iglesias, ejercida por el penalista José Antonio Choclá, solicita asimismo una indemnización solidaria que incluya tanto los daños materiales como los morales, así como «la cesión al perjudicado del lucro obtenido con la intromisión ilegítima en sus derechos».