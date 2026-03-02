Adif ha adjudicado un contrato a un consorcio liderado por Aldesa, empresa española controlada por la constructora china CRCC, para construir una estación técnica de alta velocidad en el barrio madrileño de Las Tablas, por 47 millones de euros (IVA incluido).

La licitación apunta que el consorcio ganador está formado al 40% por Aldesa de forma directa y al 40% a través de su filial Coalvi, junto con un 20% de la granadina Montajes Eléctricos Vinaelectric.

Esta alianza de Adif con China se ha impuesto a grandes constructoras españolas como ACS, Sacyr, Acciona, Ferrovial, San José, Azvi o Comsa, entre otras, tras presentar la mejor oferta técnica y la segunda mejor oferta económica, excluyendo a tres empresas que no justificaron su ‘baja económica temeraria’.

Las obras, licitadas por Adif Alta Velocidad, crearán nuevos espacios de estacionamiento para trenes de alta velocidad, lo que redundará en la mejora de la capacidad y operatividad de la estación Madrid Chamartín-Clara Campoamor.

Las nuevas instalaciones contarán con dos playas de diez y siete vías, respectivamente, de 405 metros de longitud útil y ancho internacional. Las vías estarán dotadas de andenes técnicos para la subida y bajada a los trenes del personal de conducción y conservación.

Adicionalmente, el primer haz de vías estará dotado de instalaciones de fuerza, agua y vaciado de aseos para poder realizar pequeñas labores de apoyo y mantenimiento. Asimismo, contará con un edificio técnico con dos sectores diferenciados: uno para Adif, con oficinas, almacenes y cuartos de instalaciones, y otro para las operadoras ferroviarias.

Estas actuaciones se enmarcan en el proceso de remodelación de Chamartín, donde las obras ya en marcha permitirán que la estación pase de tener 6 vías de alta velocidad a un total de 12 vías pasantes.

Posteriormente, y en el marco de su transformación a través del proyecto Chamartín-Ecosistema Abierto, está previsto que la estación sume otras 6 vías más para alta velocidad (de la 26 a la 31), hasta contabilizar un total de 18.