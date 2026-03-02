Iberia ha ampliado la cancelación de sus vuelos a Doha (Qatar) hasta el próximo viernes 6 de marzo incluido ante el cierre del espacio aéreo en Oriente Próximo por el conflicto existente entre Estados Unidos, Israel e Irán.

La aerolínea sigue así la recomendación lanzada por la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), que ha prolongado hasta el 6 de marzo su recomendación a las aerolíneas de no operar en la zona después de que la entidad europea revisara este lunes el aviso que lanzó el pasado sábado, 28 de febrero.

Así, los espacios aéreos mencionados por este Boletín de Información sobre Zonas de Conflicto (CZIB, por sus siglas en inglés) son Bahrein, Irán, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

En concreto, el aviso de este sábado señala que, dada la actual intervención militar, es «probable» que se produzcan acciones de represalia contra activos estadounidenses e israelíes en la región, lo que «introduciría altos riesgos adicionales no sólo para el espacio aéreo de Irán, sino también para el de los estados vecinos que albergan bases militares estadounidenses o que se ven afectados de otro modo por las hostilidades y las actividades militares asociadas, incluidas las intercepciones».

Además, según el CZIB de la EASA, la posesión de sistemas de defensa aérea capaces de operar a cualquier altitud, junto con misiles de crucero y balísticos, hacen que todo el espacio aéreo afectado sea «vulnerable» a «riesgos de propagación, identificaciones erróneas, cálculos erróneos y fallos en los procedimientos de interceptación».

Teniendo en cuenta los acontecimientos actuales y previstos, existe un «alto riesgo» para la aviación civil en el espacio aéreo afectado, ha concluido.