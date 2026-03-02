Así, en torno a las 9.20 horas, IAG se dejaba un 7,36% hasta los 4,470 euros por acción, siendo el valor que más se desplomaba en una jornada negra para el selectivo español.

Por otro lado, Inditex se colocaba como el segundo valor que más caía pocos minutos después de la apertura, con un retroceso de más del 5%, hasta los 53,92 euros.

Muy de cerca le seguía el Banco Santander, que reflejaba una caída del 5,13%, hasta los 10,23 euros. De su lado, Amadeus también se dejaba casi un 5%, hasta los 50,24 euros.

Fuertes caídas en el Ibex 35 y las Bolsas europeas

El Ibex 35 y las principales Bolsas europeas empezaban la jornada con fuertes caídas que, en el caso del selectivo madrileño, rozaba el 2,9% y llevaba al indicador a perder la cota de los 18.000 puntos.

Las principales Bolsas europeas también iniciaban la jornada con signo negativo, con bajadas del 2,06% para Milán, del 2,2% para Fráncfort, del 1,9% para París y del 0,6% para Londres.

De igual forma, la Bolsa de Japón cerró en terrenos negativos en la madrugada de este 2 de marzo. Poe tanto, ha sido un día negativo para el Nikkei 225, que acabó la jornada de este lunes con bajadas del 1,48%, hasta los 57.977,60 puntos. El índice bursátil anotó un volumen máximo de 58.365,21 puntos y un volumen mínimo de 57.285,77 puntos. Mientras que el rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,85%.

El petróleo se dispara más de un 9%

En este contexto de incertidumbre en Oriente Próximo, que está afectando al estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del petróleo mundial, el precio del crudo se dispara más de un 9%. Por tanto, el precio del barril de Brent -referencia en Europa- subía un 9,5% en torno a las 9.10 horas, hasta los 79,8 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, avanzaba un 8,8%, hasta los 72,9 dólares.