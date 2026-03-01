La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos contra el Getafe en el estadio Santiago Bernabéu tendrá sus principales novedades en el centro de la defensa, donde Alaba será titular, y en el ataque, donde Gonzalo volverá a hacer de Mbappé, lesionado. Regresa Rodrygo, pero empezará en el banquillo.

En la portería del Real Madrid no hay duda y jugará Courtois. En el lateral derecho formará Trent, mientras que el costado izquierdo será para Carreras. La pareja de centrales, con Militao, Asencio y Huijsen lesionados, será la formada por Alaba y Rüdiger.

En el centro del campo, Tchouaméni, que está en un grandísimo momento, actuará en el corte, con Valverde y Camavinga por delante, aunque no se debe descartar la presencia de Thiago Pitarch por el francés, que se ausentó en el último entrenamiento por un problema dental. Arda Güler será el encargado de dar sentido al juego madridista, mientras que el ataque será para Vinicius y Gonzalo.

Sin margen de error

Tras ver cómo el Barcelona ganaba, con un grandísimo Lamine Yamal, al Villarreal en el Camp Nou, donde hizo tres goles ante los amarillos, el Real Madrid saltará a jugar el partido contra el Getafe a cinco puntos de los azulgranas. Por lo tanto, no pueden ceder ningún punto si no quieren ver cómo se les complica el campeonato nacional.

Hay que recordar que el Real Madrid tiene una semana libre de partidos, ya que no juega las semifinales de la Copa del Rey, por lo que, tras el encuentro contra el Getafe, no volverá a disputar otro partido hasta el próximo viernes, cuando se medirá al Celta en Balaídos. Un día poco habitual para que los blancos jueguen en Liga.

Posible alineación del Real Madrid

