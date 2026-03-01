Horario del Real Madrid – Getafe: cuándo es el derbi y dónde ver gratis por televisión en partido de la Liga

Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Real Madrid - Getafe de la Liga Este derbi Real Madrid - Getafe es de la jornada 26 de la Liga y se jugará en el Santiago Bernabéu El Real Madrid intentará hacerse con los tres puntos en este derbi frente al Getafe

El Real Madrid y el Getafe van a protagonizar uno de los partidos más destacados de la jornada 26 de la Liga, que servirá para cerrar esta fecha de un campeonato que empieza a acercarse a la recta final. Los de Chamartín son favoritos para llevarse los tres puntos en el Santiago Bernabéu, pero son conscientes de que no pueden dar nada por hecho para evitar pinchazos como los que ya han sufrido a lo largo de la temporada. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver por TV en directo el derbi madrileño.

Horario del Real Madrid – Getafe: cuándo es el partido de la Liga

El Real Madrid recibe en el Santiago Bernabéu al Getafe para jugar el partido que corresponde a la jornada 26 de la Liga. El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa cayó en su último encuentro liguero y es por ello que necesitan darle la vuelta a la situación, ya que con esa derrota perdieron el liderato. Ahora, tras clasificarse para los octavos de final de la Champions, los de Chamartín esperan poder hacerse con los tres puntos en este derbi ante un cuadro azulón dirigido por José Bordalás que está peleando por alejarse de los puestos de descenso y conseguir la salvación virtual lo antes posible.

A qué hora es el partido de la Liga Real Madrid – Getafe

La Liga ha programado este emocionante Real Madrid – Getafe de la jornada 26 del campeonato liguero español para este lunes 2 de marzo. El organismo que preside Javier Tebas ha fijado este derbi entre los de Concha Espina y los azulones en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad entre los aficionados en las inmediaciones del Santiago Bernabéu para que el choque pueda comenzar de manera puntual en el Paseo de la Castellana.

Dónde y cómo ver gratis el Real Madrid vs Getafe en directo por TV online y en vivo

Dazn y Movistar+ fueron los dos medios de comunicación que adquirieron los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en España todo lo que suceda en el campeonato liguero de nuestro país. Este derbi Real Madrid – Getafe de la jornada 26 de la Liga se podrá ver por televisión en directo a través del canal que Dazn tiene en diferentes plataformas. Este operador es de pago, por lo que habrá que tenerlo contratado para ver todo lo que suceda en el Santiago Bernabéu, lo que quiere decir que no se podrá ver gratis por TV ni en abierto.

Los aficionados del conjunto madridista, del cuadro azulón y los seguidores del campeonato español en general también tendrán la vía de ver en directo en streaming y en vivo online el Real Madrid – Getafe correspondiente a la jornada 26 de la Liga mediante la app de Dazn. Esta aplicación está disponible para ser descargada en teléfonos móviles, smarts TVs y tablets. Además, este medio pone a disposición de sus clientes su página web para que todos puedan acceder a ella con un ordenador y no perderse nada de lo que ocurra en este derbi tan emocionante que se juega en el Santiago Bernabéu.

Por otro lado, en la web de DIARIO MADRIDISTA vas a encontrar, como es habitual, la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de este partidazo de la jornada 26 de la Liga. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Real Madrid – Getafe desde una hora y media antes de que comience el choque. Cuando se escuche el pitido final en el Santiago Bernabéu publicaremos la crónica del derbi y compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones importantes que nos lleguen desde Concha Espina.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Madrid – Getafe

Por otro lado, los hinchas de estos dos equipos madrileños que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este derbi que cayó en la jornada 26 de la Liga deben saber que van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, RNE, Onda Cero o Radio Marca conectarán con el Real Madrid – Getafe para contar el minuto a minuto de todo lo que esté ocurriendo en el Santiago Bernabéu.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Real Madrid – Getafe

El Santiago Bernabéu, ubicado en el distrito capitalino de Chamartín, será el estadio donde se jugará este derbi Real Madrid – Getafe que cayó en la jornada 26 de la Liga. Este recinto deportivo fue inaugurado en 1947 y en los últimos años sufrió una remodelación que le ha dejado como uno de los mejores del planeta, siendo el claro favorito para albergar la final del Mundial de 2030. Tiene aforo para 80.000 espectadores y, como es habitual, se espera un lleno absoluto para este encuentro.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF designó al colegiado Alejandro Muñiz Ruiz para que dirija el derbi que protagonizarán el Real Madrid y el Getafe en esta jornada 26 de la Liga. Controlando todo en el VAR estará Valentín Pizarro Gómez, por lo que tiene que revisar todas las acciones dudosas que se produzcan sobre el césped para, si se le escapa alguna a su compañero avisarle y recomendarle que vaya a analizar la jugada polémica en cuestión al monitor que estará instalado en la banda del Santiago Bernabéu.