Todo sobre el Getafe: qué significa su nombre, quién es el dueño y cuántos títulos tiene

Getafe y Atlético de Madrid se enfrentan en uno de los derbis de la Comunidad de Madrid que se vivirán esta temporada 2025/26 en Primera División. El equipo del sur de la CAM se ha convertido en todo un clásico de la Liga en el siglo XXI. Desde su debut en la máxima categoría del fútbol español en la campaña 2004/05, el Getafe únicamente ha militado durante una campaña en Segunda División. Además de asentarse como equipo de la Liga en este siglo, el Getafe ha tenido varias aventuras europeas y alcanzó dos finales de Copa en 2007 y 2008.

Qué significa Getafe

El Getafe CF lleva en su denominación a la ciudad de Getafe, sede del club. Esta localidad del sur de la Comunidad de Madrid cuenta con 189.906 habitantes según los datos más recientes del INE. El nombre de la ciudad y, por tanto, también del club, proviene del término árabe ‘Xetafe’ que en español significa «calle larga». El motivo de esta denominación es que, al unirse los pobladores de diversas aldeas situadas en el actual término municipal de Getafe y formar un pueblo, estas se encontraban en el camino real que unía Madrid con Toledo.

En qué estadio juega el Getafe

El Getafe CF disputa sus partidos como local en el Coliseum. Esta instalación cuenta con capacidad para 16.500 espectadores y se sitúa en la zona norte de la ciudad. El Coliseum se inauguró en 1998, sustituyendo al Estadio Municipal de Las Margaritas, y ha acogido dos partidos de la selección española masculina a lo largo de sus 27 años de historia. Hasta 2023, el Coliseum también llevaba el nombre de «Alfonso Pérez», el cuál se eliminó a raíz de unas declaraciones del futbolista sobre el ‘Caso Rubiales’.

Cómo llegar al estadio del Getafe

Para aquellos que deseen acudir al Coliseum en coche, debes utilizar la M-45 en dirección Getafe Sur y seguir las indicaciones. El estadio se sitúa en la Avenida Teresa de Calcuta, que cuenta con acceso directo al recinto. En los alrededores del estadio existe un parking público que cuenta con alrededor de 500 plazas. Otra opción de aparcamiento se sitúa en el Centro Comercial Bulevar, a dos kilómetros de distancia del Coliseum.

El transporte público, opción recomendada por el propio Getafe, cuenta con varias alternativas. En autobús se puede coger las líneas 443, con salida desde Plaza Elíptica, y 448, con salida desde Legazpi. La estación más cercana de Metro es Los Espartales, que corresponde a la Línea 12 (MetroSur). Aunque más alejadas del estadio, también cuenta con paradas de Cercanías de las líneas C3 (El Casar) y C4 (Las Margaritas).

Cuántos títulos tiene el Getafe

Desde su debut en Primera División en 2004, el Getafe ha logrado convertirse en un clásico del fútbol español. Su trayectoria y buen hacer les ha llevado a disputar competición europea en tres ocasiones, siendo su tope aquellos recordados cuartos de final de la UEFA en los que cayeron ante el Bayern de Múnich en la 2007/08. Precisamente en aquellos años jugaron dos finales consecutivas de Copa del Rey, en la que perdieron ante Sevilla y Valencia.

Quién es el dueño del Getafe

El dueño mayoritario del Getafe CF es el empresario español Ángel Torres. Pese a recientes rumores que apuntaban a una venta del club, Torres sigue ejerciendo como accionista mayoritario y presidente del club madrileño. El grupo Fenway Sports, propietario del Liverpool, estuvo interesado en la compra del Getafe y no se descarta que vuelva a la carga en el futuro. A principios de mes, Ángel Torres también desmintió negociaciones en este aspecto con el holding Catar JTA, con el que aseguró reunirse para tratar la comercialización del naming del estadio.

Cuál es el lema del Getafe

El Getafe CF ha destacado en sus últimas temporadas por un carisma muy particular. Bajo el mando de José Bordalás, los del sur de Madrid se han convertido en un equipo de aquellos que sólo puedes odiar o amar. Ante las quejas de muchos de sus rivales por su forma de jugar, en entrenador del Getafe pronunció una frase en rueda de prensa que se ha convertido en lema: «Esto es fútbol, papá».