Florentino retrata a Tebas: «Es intolerable la animadversión del presidente de la Liga hacia el Real Madrid»

Florentino Pérez no dudó en destruir a Javier Tebas, presidente de la Liga, en la Asamblea Ordinaria que celebró el Real Madrid en Valdebebas este domingo. «No es normal que el presidente de la Liga que un fondo de inversión hipoteque el futuro de nuestros clubes durante 50 años (CVC).» También cuestionó los salarios internos de la Liga: «No es normal que desde la Liga cobren seis veces más que la Premier», indicó.

El presidente blanco denunció el uso de recursos de la patronal para financiar medios de comunicación: «Tampoco es normal que la Liga destine presupuesto a medios de comunicación. Hay medios que nacieron con el objetivo de hacer daño al Real Madrid, como fue el caso de Relevo. Y todavía es más preocupante que lo haga de manera opaca. Su presidente se ha negado darnos esta información».

Asimismo, criticó el proyecto del Museo Legends: «Tampoco es normal que la Liga siga perdiendo millones de euros de nuestro dinero con el fracaso del Museo Legends, que sirve para justificar la inversión en medios.»

«Debe ser el Real Madrid quien lidere la batalla»

Florentino Pérez situó al club blanco como líder de la oposición al modelo de la Liga: «En definitiva no es normal que el fútbol esté gobernado por quien solo busca proteger sus privilegios. Me detendré más adelante, pero explicaré por qué debe ser el Real Madrid quien lidere la batalla.»

Aseguró que el Real Madrid cuenta con una fortaleza única en Europa: «El Real Madrid es, posiblemente, el único club de Europa con la fortaleza necesaria para afrontar esta batalla.»

El presidente defendió que la entidad no se dejará presionar: «No hay nada que temer. Cumplimos con todo. No se son puede presionar con inscripciones fallidas.» Además, señaló la dependencia de otros clubes respecto a la patronal: «Todos sabemos, especialmente en la Liga, que la vida es más sencilla si acatan las decisiones de su presidente.»

El presidente insistió ante los socios compromisarios en que no están solos: «No estamos solos. Son muchos los clubes que, en privado, nos piden que sigamos en la batalla. Y es normal».

El acuerdo con CVC y el papel del Barcelona

El dirigente madridista detalló varios ejemplos: «Les pondré tres ejemplos». Sobre CVC, afirmó: «El acuerdo con CVC, muchos clubes se han dado cuenta que perder parte de sus ingresos durante 50 años lastrará su futuro. Confiamos que este acuerdo se anulará en los tribunales. Y Madrid, Barcelona y Athletic la hemos demandado ante los tribunales».

También aseguró que el Barcelona cambió de postura tras obtener autorización para inscribir jugadores: «Lo siento, pero debo contar que también el Barcelona se opuso, pero casualmente, abandonó este pleito cuando LaLiga permitió inscribir a jugadores».

Y criticó la experiencia de CVC en Francia: «Y al margen de España, CVC solo pudo entrar en Francia y la liga francesa está arruinada. Los perdedores de la operación son todos los clubes. Eso es el llamado proyecto Impulso».

Florentino lanzó una acusación directa contra Tebas: «Me van a permitir una reflexión. Resulta que Tebas ha multiplicado su suelo por 10, a costa del dinero que tienen sus clubes para poder sobrevivir».

El partido de Miami y la «censura» a los jugadores

El presidente blanco añadió otro ejemplo: «El partido de Miami es otro ejemplo. Con los que hablábamos, todos se mostraron contrarios. Hasta los jugadores del Barcelona participaron en las protestas. Hasta su capitán De Jong. Sin embargo, hasta donde nosotros sabemos, ningún club denunció al partido contra el CSD. Solo el Real Madrid. Nosotros sí tenemos esa fortaleza.»

También cuestionó la actuación de la Liga: «Les hago unos comentarios adicionales. Ahora les toca depurar las responsabilidades oportunas. El presidente de LaLiga has actuado por su cuenta y riesgo. Adultera la Liga y el presidente tendrá que asumir su responsabilidad.»

Y denunció el trato a las protestas de los jugadores: «Hay que hablar también de un bochorno. Ver cómo se trató la protesta de los jugadores de la Liga. Todos comprobamos la bochornosa censura de la Liga. No sé qué fue más vergonzosa, si la conexión 30 segundos tardes o escudarse en el ‘compromiso por la paz’. ¿Qué paz?»

“Nos toman a los aficionados por tontos”

Pérez cerró su ataque a Tebas con una afirmación rotunda: «Nos toman a los aficionados por tontos. Se ha perdido el juicio. Estos comportamientos no tendrían cabida en ninguna liga de Europa y supondrían el cese del presidente».