Rüdiger está casi descartado para jugar la final; Asencio y Rodrygo son seria duda

Antonio Rüdiger tiene muy complicado llegar a la final de la Supercopa de España del domingo, en el Clásico contra el Barcelona. El alemán fue sustituido en la segunda parte de la semifinal contra el Atlético por unas molestias en la rodilla izquierda y en el club no son nada optimistas. Todo apunta a que no estará contra los culés. No es el único tocado, puesto que tanto el que fue su compañero en el centro dela zaga, Raúl Asencio, como Rodrygo Goes terminaron con problemas musculares y son duda para el choque.

El conjunto blanco se ejercitará el viernes por la tarde en Yeda, para preparar esa final. Se espera que Kylian Mbappé esté ya junto al resto de sus compañeros, puesto que viajará para sumarse a la expedición de cara a esa final. Así lo confirmó Xabi Alonso al término del partido ante el Atlético: «Está mucho mejor. Ha entrenado y las sensaciones son buenas. Tiene las mismas opciones de jugar la final que el resto».

Después de la semifinal, las dudas de cara a la final son más que evidentes en lo que respecta a la presencia de Asencio y Rodrygo. El primero fue sustituido en el minuto 69, junto con Rüdiger. Sufría unas molestias musculares que le dejan tocado de cara al Clásico. Situación similar a la del brasileño, que abandonó el terreno de juego en el minuto 84 por Mastantuono.

Más complicado lo tiene Rüdiger. El central germano llegaba forzado al encuentro y jugó por las bajas que tenía el conjunto blanco en defensa. Como dijo Xabi tras el encuentro, «ha durado lo que ha durado», después de hacer «un gran esfuerzo». Sufre unas molestias en la rodilla que, tras unas primeras exploraciones, hacen que en el Real Madrid sean pesimistas de cara a su presencia en el Clásico.