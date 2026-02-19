El tiempo da la razón a Scariolo

El tiempo ha dado la razón a Sergio Scariolo. El paso de los meses, y ya son cerca de seis desde su llegada al Real Madrid a finales de agosto de 2025, ha demostrado que el plan con el que entró en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Deportiva de Valdebebas ha funcionado. Como ha venido asegurando el italiano en varias ocasiones, entre ellas en su entrevista con este periódico antes de su debut, los expertos médicos iban a tener muchísimo peso en sus decisiones técnicas y, aplicando ese método, ha conseguido llegar este jueves a la Copa del Rey con sus 15 jugadores disponibles.

La idea de Scariolo pasaba por priorizar las opiniones del equipo biomédico incluso por delante de las suyas en algunas ocasiones e ir dosificando a sus efectivos de más nivel o veteranos para completar airosamente la temporada más larga de la historia del baloncesto europeo. La ampliación de la Euroliga de 18 a 20 clubes planteaba un auténtico desafío para un entrenador que regresaba a la competición dos años después de su salida de la Virtus Bolonia.

Scariolo firmó tres temporadas con el Real Madrid, un banquillo al que volvió el pasado agosto, comenzando una segunda etapa en la que tanto su plan como su discurso están enfocados en el medio-largo plazo. Por la longitud de su contrato y por el período de transición que sufre a día de hoy la sección de baloncesto en el club blanco.

La del ex seleccionador de España no fue la única cara nueva. Seis fichajes –siete con la posterior llegada de Alex Len para reemplazar la marcha de Bruno Fernando– y una directiva completamente renovada con el Chacho Rodríguez a la cabeza. La cúpula liderada por el legendario base canario, en consenso con Scariolo, apostó por la calma a la hora de trabajar, pese a la exigencia histórica del Real Madrid de pelear por todos los títulos, en un calendario frenético, pues esa puede ser la clave del éxito esta temporada.

Scariolo triunfa en el apartado físico

Y, de momento, en lo físico, está funcionando. Scariolo no sólo ha gestionado las energías dando descanso a pilares como Edy Tavares, Mario Hezonja, Facu Campazzo o Gaby Deck en partidos de ACB, sino también en el transcurso de encuentros de Euroliga que se ponían cuesta arriba, sacrificando en ocasiones el hecho de asegurar victorias metiéndole minutadas a los jugadores decisivos.

«Tenemos un equipo biomédico, mucha información que a veces se escapa al aficionado y que motiva muchas de las decisiones a la hora de las rotaciones, los minutos que juegan los jugadores, cuándo descansan, qué partido juegan… Muchos factores que no son técnicos. Por supuesto, hay otros tácticos. Hay que encontrar un equilibrio e intentar enfocar algunas fechas que desde luego no son ni septiembre, ni octubre, ni noviembre, ni diciembre, en las que el equipo tiene que estar no al 100%, porque eso sería el sueño, pero cerca. Esas son las referencias del calendario que tienes que tener en cuenta», afirmó el italiano en dicha charla con OKDIARIO.

Con esta fórmula, Scariolo, su cuerpo técnico y, por supuesto, el médico han logrado llegar sin ningún jugador lesionado y con la mayoría al 100% al Roig Arena, donde lucharán por el primer título del curso después de que se escapase la Supercopa con el Valencia Basket. La Copa del Rey es una gran prueba de fuego para un equipo aún en desarrollo que está dando una lección al resto de clubes ACB sobre cómo dosificar las cargas en semejante vorágine de partidos.