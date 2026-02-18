Scariolo: «Los jugadores me transmiten que la derrota en la final con Unicaja dolió mucho»

Sergio Scariolo atendió a los medios de comunicación antes de la Copa del Rey, en la que el Real Madrid se enfrentará a Unicaja Málaga en el partido de cuartos de final. El entrenador del equipo blanco, tras el último entrenamiento en Valdebebas previo al torneo, dijo que sus jugadores le han transmitido que les dolió mucho la derrota frente al conjunto malagueño en la final de Copa del año pasado y tienen ganas de revancha.

El Real Madrid viajará en el mediodía de este miércoles a Valencia para la Copa en el Roig Arena y llegará al hotel de concentración de los ocho equipos clasificados alrededor de las 18:45 horas. Antes de partir hacia la Capital del Turia, el preparador italiano habló sobre el torneo del K.O. «Estamos en la Copa, que es por definición una competición en la que las distancias potenciales se reducen», comenzó diciendo.

«En estos dos partidos con Unicaja hemos visto cómo han sido capaces de ponernos en grandes dificultades, aunque luego hayamos acabado ganando ambos partidos. Unicaja es un magnífico equipo, viene como campeón de copa con ganas de revalidarlo. Los jugadores que estaban el año pasado me transmiten que esa derrota dolió mucho. Es una motivación añadida, tenemos a este equipo un grandísimo respeto, por su entrenador y por ser el campeón. Todos sabemos que un campeón no va a competir a verlas venir, va a ganar. Un playoff a siete es una cosa y a un partido es completamente diferente. Estamos avisados», añadió.

El Real Madrid llega como líder de la Liga Endesa a esta competición, algo que «demuestra que hemos trabajado bien, pero no tiene ninguna influencia mañana. La historia de la Copa es la sorpresa y los ocho equipos que participan son los mejores. Difícil que cualquier resultado de los cuartos pueda calificarse como sorpresa total. Llegamos bastante bien, con jugadores que aún buscan la mejor condición».

A pesar de su favoritismo, el técnico no quiere ni oír hablar de título. En el Real Madrid quieren volver a levantar la Copa, pero tienen por delante un largo camino hasta el título: primero Unicaja, luego podrían toparse con el anfitrión, Valencia, y en la final esperaría el Barça en el peor de los casos: «Cada título es especial, pero en este momento no pensamos en eso, sino en cuartos. Ni ganando será el momento de pensar en el título».

Ambos equipos vienen de enfrentarse en Liga el pasado domingo, pero Scariolo volvió a insistir en que ese choque no se parecerá en nada al de la Copa: «No creo que el partido del domingo tenga mucho que ver con mañana. Tenemos que prepararnos para defender sus triples. En la primera parte hubo algún error más de la cuenta que debemos evitar. Habrá protagonistas diferentes, seguro. Hay cosas que forman parte de la identidad del equipo y que debemos contrarrestar, pero habrá otras, dependiendo del personal que jugará mañana».

«Para mí es un momento competitivo, se acerca lo que siempre me ha gustado. Cuando entras en cuartos de final, es la hora de la verdad. Tiene que estar preparado el equipo física y mentalmente. Es a lo que sigo acostumbrado, pero en un marco más pintoresco y con atmósfera. El tema de los descartes lo valoraremos hasta el final. Las condiciones físicas y los jugadores que todavía no están al 100%. Sulejmanovic ha jugado muchos minutos al ‘5’. En Euroliga no tenemos que pensar en pasaportes y hemos tenido buenas semanas, luego se estropeó un poco porque tuvimos jugadores que salieron por lesión o precaución y en Liga, obviamente, tenemos el problema de los tres extracomunitarios», dijo Scariolo en rueda de prensa.

Durante su comparecencia, el técnico del equipo blanco también comentó que «el equipo está hecho de personas. Hay unos cuantos jugadores que están acostumbrados a este tipo de citas y otros que no lo están. Hay que intentar cuidarlo, pero es una incógnita con tantos jugadores nuevos que vienen desde otras realidades que no son la Copa».

Sobre Unicaja, Scariolo explicó: «Es un equipo que juega bien, en equipo. En los últimos segundos de posesión son capaces de mantener la amenaza. Hay que estar muy metidos hasta el final, es un equipo que rebotea muy bien en ataque». «No sé a qué se refiere Balcerowski, se tiene que centrar en el fantástico jugador que es, moverse menos en los bloqueos. Nada más, que se centre en dar su mejor versión. Es de nivel alto Euroliga y no tiene que preocuparse de otras cosas», añadió sobre las declaraciones del polaco respecto al arbitraje.

Sobre el recuerdo que tiene de la Copa de 2001, la primera con el Real Madrid, que elimina a Unicaja en cuartos y pierde la final con el Barcelona: «Bueno, ha pasado mucho tiempo. Realmente creo que el recuerdo más vivo es lo de Pau (Gasol), ganando el partido casi solo. Si me preguntas por un recuerdo, Pau, en la segunda parte estaba muy bien metido en el partido, casi en control. Se puede decir que en control. La segunda parte de Pau fue como el Pau que luego todo el mundo ha aprendido a conocer. Por entonces eran los primeros partidos trascendentes que jugaba y lo jugó de una manera sobresaliente. Esa es la imagen que tengo de ese partido».