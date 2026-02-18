El Real Madrid ya está en Valencia para la Copa del Rey: así fue su llegada

El Real Madrid ya está en Valencia para la Copa del Rey. El equipo blanco llegó al hotel de concentración donde se hospedan los ocho clubes clasificados para el torneo alrededor de las 18:45 horas de este miércoles. Por la mañana entrenaron en la ciudad deportiva de Valdebebas y en la del jueves lo harán en el Roig Arena en la previa de su partido de cuartos de final contra Unicaja Málaga.

Sergio Scariolo tiene a todos listos para la Copa, algo a lo que se le puede llamar un pequeño ‘milagro’ con la vorágine de partidos en el calendario del baloncesto actual. Pero ésto no es fruto del azar, sino del trabajo que durante el primer tramo de la temporada se viene ejecutando en el club blanco.

📍 ¡Ya estamos en destino!

🎯 Objetivo: la Copa pic.twitter.com/ekrgAlZGlx — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) February 18, 2026

Scariolo insistió desde su llegada en la importancia de los servicios médicos, priorizando sus opiniones sobre las suyas para la gestión de minutos en determinados encuentros y el premio es que afrontará la Copa con la mayoría de sus 15 jugadores al 100%.

Quien llega algo justo es Théo Maledon, que ya tuvo minutos la pasada semana al superar su lesión en el aductor. El resto están todos bien físicamente y la lista de convocados para el viaje de este miércoles a la capital del Turia estará compuesta por el equipo al completo.

El Real Madrid viajó en tren y llegó alrededor de las 18:45 horas al hotel Primus Valencia, en el que se alojan los ocho equipos clasificados para el torneo. Este jueves, la eliminatoria ante Unicaja.

La lista del Real Madrid para la Copa