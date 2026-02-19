Scariolo devuelve al mejor Garuba: «La única diferencia con el año pasado es que tengo más minutos»

La llegada de Sergio Scariolo al banquillo del Real Madrid cambió radicalmente la sección de baloncesto. No sólo por la forma de trabajar, distinta a la de Pablo Laso y Chus Mateo, sino también en la manera de gestionar a los jugadores. El técnico italiano siempre ha tenido sus elegidos y Usman Garuba es uno de ellos. «La única diferencia con el año pasado es que tengo más minutos», afirma el pívot español al ser preguntado por la comparación entre su versión en la pasada Copa del Rey y con la que llega este año al Roig Arena de Valencia.

Scariolo sabía que la mejoría y la transformación de Usman pasaba por devolverle a la posición de ‘5’. Así lo explicó hasta en dos ocasiones con el paso de los meses al ser cuestionado por el rol más secundario de Alex Len y anteriormente de Bruno Fernando. El italiano desveló que siempre tuvieron claro que la alternativa a Edy Tavares era Garuba, y el de Azuqueca de Henares ha respondido con una explosión brutal que le ha hecho regresar a su mejor rendimiento, ese que le valió un billete hacia la NBA en 2021.

«Quizá más minutos, no creo que haya muchas más diferencias (entre la Copa de 2025 y la que empieza este jueves para el Real Madrid en cuartos de final ante Unicaja Málaga). Más confianza, estar sano también al 100% influye», aseguró el pívot a los medios de comunicación. «Con muchas ganas, muy mentalizado para este partido», añadió sobre la eliminatoria.

El Real Madrid pisó el parqué del Roig Arena este jueves por segunda vez en su historia (la primera fue en noviembre en el partido de la Euroliga contra el Valencia Basket) para la sesión de tiro en la mañana de la eliminatoria de cuartos de final frente a Unicaja (21:00 horas). El equipo blanco se ejercitó en el escenario de la Copa del Rey antes que su rival y previamente Garuba y Alex Len pasaron por zona mixta.

Garuba y la final de 2025

«Va a ser totalmente distinto (respecto al choque de ACB del pasado domingo) y muy duro. Nos han puesto en problemas en los dos partidos, pero confío en el trabajo de cada uno», afirmó Garuba. «La final del año pasado no se olvida, jugaron muy bien. No tenemos que olvidarnos. Hoy lo tendremos en cuenta, pero es una nueva competición», dijo, recordando la derrota en la final de Las Palmas ante los de Ibon Navarro.

«Estamos teniendo más solidez y afianzando cosas que al principio no hacíamos tan bien. Eso nos hace elevar nuestro nivel de juego. Unicaja es un equipo con muchos recursos. Sus primeras partes contra nosotros salen a tope, hay que controlar eso. Si limitamos eso y controlamos su acierto en su tiro exterior será más fácil la victoria», analizó para terminar.