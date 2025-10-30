Scariolo: «El efecto Len le ha dado un empujoncito a Garuba»

Sergio Scariolo atendió a los medios de comunicación tras la importante victoria del Real Madrid en la jornada 7 de Euroliga contra el Fenerbahce. El entrenador del equipo blanco habló del fichaje de Alex Len y también descartó la presencia del lesionado Chuma Okeke en el Clásico del próximo viernes en el Palau Blaugrana.

«Obviamente, hay que felicitar a los jugadores por el partido, el esfuerzo. Yo honestamente estoy contento, pero el partido no nos ha dicho nada nuevo en términos generales. Somos un equipo que cuando juega con disciplina puede jugar un baloncesto de un altísimo nivel. Hemos entendido esos minutos y hemos evitado prolongar los de complicación que sobre todo fuera de casa nos han costado partidos», comenzó el italiano.

«No tenía muchas dudas. Si cogemos el camino de ser capaces de reducir los vacíos de concentración, esos momentos de concentración desviada que exclusivamente nos traen los parciales negativos podemos ser un gran equipo de baloncesto. No va a ser ni en días ni en semanas, pero ojalá lleguemos ahí», explicó.

«Era un poco el plan: endurecer un poquito la defensa, no tanto tácticamente, sino a nivel de roles y de uso de jugadores. Esto en parte nos ha beneficiado. La actitud ha sido inmejorable desde el inicio hasta el final. Ya estábamos con el partido asegurado, es humano y se puede entender», añadió.

Scariolo, Len y Garuba

Sobre el fichaje de Alex Len, Scariolo dijo lo siguiente: «Ser europeo es importante porque tiene un pasaporte que nos permite no hacer más ajuste de la cuenta en la Liga. Es un jugador bastante inteligente, nos ayudará en la pintura, nos permitirá tener talla. Y por supuesto vuelve a generar una competencia real y sana para el tiempo de juego. Hoy por ejemplo Usman (Garuba) ha jugado un buen partido, el efecto Len le ha dado un empujoncito», comentó.

Scariolo afirmó que Okeke «es muy probable que no llegue al Clásico». «El pobre ha demostrado generosidad. Ha querido jugar y seguir entrenando, no borrarse a pesar de que ha sufrido ese pequeño esguince. Por un lado lo apreciamos y por otro no ha sido quizá lo mejor para que la ausencia se reduzca en el tiempo. Posiblemente, se alargará un poquito más. Otros jugadores pueden aprovechar su ausencia y mostrar una mejor versión», prosiguió.

«Maledon es muy joven, es su segundo año de Euroliga, el primero con un equipo a este nivel de exigencia y tiene por delante un recorrido importante. Le vamos a exigir, no se tiene que conformar por ser un buen jugador. Hay que darle tiempo y esperar que crezca, madure… Tiene un gran jugador con el que comparte posición como Campazzo y una gran oportunidad para crecer y mejorar.

«El Facu es gran ejemplo de que el que es buen jugador lo es en los dos lados de la cancha. Él puede llegar a un futuro muy alto, pero tiene trabajo por hacer», ejemplificó. «Podemos mejorar en todo, desde luego la actitud y la intensidad han sido muy buenas, quizá un poquito mejor en duración», finalizó Scariolo.