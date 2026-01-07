Scariolo y el cierre del Palacio: «Es atípico, tenemos que sacar todo de dentro sin nuestro público”

Sergio Scariolo analizó el partido del Real Madrid contra el Maccabi Tel Aviv en la Euroliga desde la circunstancia obligada de jugar sin público. El Movistar Arena se vaciará de aficionados y volverá a parecerse al de la época del coronavirus tras ser decretado el encuentro a puerta cerrada por la amenaza de los propalestinos radicales. El italiano, sin entrar en polémicas, animó a sus jugadores a dar todo de ellos mismos, ya que por culpa del delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid estarán solos sin su afición.

«Partido atípico, ¿no? En una situación en la que tenemos que encontrar todos los recursos de motivación, energía, competitividad dentro de nosotros porque no tendremos el apoyo de nuestro público, teniendo que afrontar un equipo con mucho talento, mucha capacidad de anotación, juego uno contra uno, tiro, grandes atípicos que pueden entrar y salir de la pintura…», analizó Scariolo, hablando del factor de jugar sin público.

Además, el italiano hizo énfasis en una característica del juego en la que viene insistiendo desde la derrota en el Clásico, donde el Barcelona arrasó a los suyos con un 37-23 en capturas: «Imponen un ritmo muy alto, la transición defensiva será importantísima. Y con una muy buena capacidad de atacar al rebote ofensivo, casi todo el tiempo hemos estado muy arriba y es muy importante que tengamos solidez a partir del control del rebote defensivo».

La noche anterior, tras la victoria en Lyon contra el Asvel, Scariolo ya abordó este tema en rueda de prensa: «No estamos contentos por no tener la legítima ventaja de jugar ante nuestro público, pero no es una decisión que podamos tomar nosotros, hay que entender que habrá razones serias para que hayan tomado esa decisión e intentaremos jugar sin nuestra afición».

Scariolo y la mejoría blanca

En términos deportivos, Scariolo quiso destacar en Francia la mejoría del equipo desde su llegada. «Si pensamos en cómo estábamos en octubre a como estamos ahora, nos damos cuenta de los pasos hacia adelante que hemos dado. Tenemos que seguir dando muchos más y nos encantaría poder empezar, poquito a poco, a remontar en la clasificación. Estamos sólo a dos victorias del primero y nos gustaría sumar victorias para ir creciendo», comentó tras ganar 69-80 al Asvel.