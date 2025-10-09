El Real Madrid no pisa el freno contra el Asvel Villeurbanne y mantiene a Scariolo en dulce

El Real Madrid mantiene el gran momento de la era de Sergio Scariolo. Después de vencer a Gran Canaria el pasado fin de semana, el conjunto blanco mantuvo el pie en el acelerador para imponerse nuevamente en la Euroliga ante el Asvel Villeurbanne. Un rival que se acerca en varias ocasiones para poner emoción al partido, pero el gran acierto en los dos últimos cuartos sumaron un nuevo triunfo en el Movistar Arena.

Un resultado que hace olvidar definitivamente el pinchazo de la primera jornada ante el Bologna y que mantiene la buena racha tras vencer al Olimpiacos. Victoria de mucho mérito para un Scariolo que ya suma su tercer triunfo consecutivo.

El Real Madrid permitió acercarse al rival

Los de Sergio Scariolo comenzaron con autoridad el partido. Tavares fue quién llevó la iniciativo de los puntos iniciales para estrenar el marcador, pero otros como Hezonja y Okeke sabían de la importancia de sumar en la línea de tres como carta de presentación para el conjunto francés. Ni Trey Lyles ni Noguama eran capaces de darles cazas a pesar de tratar de acercarse en el marcador. De hecho, en los primeros cinco minutos la ventaja ya era nueve arriba para el Real Madrid.

Fue entonces cuando el ASVEL empezó a despertar en el choque. Edwin Jackson y Adam Atamma redujeron la distancia con dos triples para empezar a sembrar dudas en la defensa personal de los merengues. De hecho, después del ecuador se habían puesto 8-0 de parcial. Pero gracias a Bruno Fernando y Lyles, el primer cuarto terminó con un colchón de ocho puntos a favor del Real Madrid. [27-19]

En el segundo, el duelo estuvo mucho más reñido entre ambos equipos. Poco a poco, el equipo galo se acercaba más y más a los de Sergio. Aunque el canadiense anotó los primeros puntos, el rival con Jackson (ya había sumado diez puntos) a la cabeza se puso en varias ocasiones a apenas tres puntos de distancia. Eso hizo despertar al Real Madrid después de varios errores en la construcción del juego ofensivo, dejando a Okeke y Campazzo la iniciativa para volver a alejarse en el luminoso.

Con la entrada de Sergio Llull, el Madrid se le vio más suelto. Ya no buscaba los puntos bajo el aro, se reenganchó desde la zona de triple (3/9). A pesar de que comenzó con muchas dudas, en los últimos pudo defender el trabajo que había hecho en los primeros diez minutos. [48-37]

Scariolo subió la marcha ante el Asvel Villeurbanne

El tercer cuarto dio más oxígeno al Real Madrid. El rival bajó el nivel en defensa y eso permitió hacerse más fuertes en zona de ataque. Aunque llegaron a ponerse a seis (53-47), Okeke activó el modo ‘superstar’. Con dos triples más, el estadounidense ya sumaba el 100% de acierto desde fuera (4/4).

Eso permitió a los blancos ponerse hasta un pico de diferencia máximo de once puntos (60-49). Pero, por mucho mate de Hezonja y la sutileza de Lyles. Scariolo dominaba sin terminar de enterrar a su rival antes del último cuarto. Eso sí, con mucho mayor acierto a la hora de anotar, ya que los franceses apenas habían acertado tanto dentro de la zona de doble punto (6/15) como de triple (8/21). [66-53]

En el cuarto, el Real Madrid supo mantener las distancias para controlar el partido con Hezonja y Kramer como principales anotadores. Aunque los franceses lograron pasar de un 85-61 a un 85-72, no llegaron a tiempo después de que los blancos dejasen los deberes hechos al final del partido. [85-72]