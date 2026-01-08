Así volvió a sonar el baloncesto sin público en el Palacio en el Real Madrid-Maccabi

El Palacio de los Deportes se volvió a vaciar. Cinco años después de la pandemia del coronavirus este jueves el Real Madrid jugó sin público en su pabellón en el partido contra el Maccabi Tel Aviv. El encuentro fue decretado a puerta cerrada y las bocinas, las jugadas y las indicaciones técnicas retumbaron en las 13.000 localidades vacías del Movistar Arena.