La Policía blinda la llegada del Maccabi al Palacio ante el intento fallido de Podemos de suspender el partido

El autobús del Maccabi Tel Aviv llegó al Palacio de los Deportes bajo un fuerte dispositivo de seguridad para jugar el partido de Euroliga a puerta cerrada contra el Real Madrid. Ante la manifestación programada por Podemos –que ha sido un pinchazo– con el fin de suspender el encuentro, la Policía blindó la llegada del autobús del conjunto israelí para evitar cualquier tipo de incidente. Lo consiguieron. Los jugadores y el cuerpo técnico del equipo israelí accedieron sin problemas al recinto más de hora y media antes del inicio del encuentro (20:45 horas).

Ningún manifestante de los que se esperan este jueves en los aledaños del Movistar Arena increpó a los jugadores de baloncesto, ya que llegaron con mucho tiempo de antelación para evitar precisamente este tipo de situaciones. De hecho, durante la mañana del partido ya estuvieron realizando la habitual sesión de tiro previa antes de regresar a su hotel para la comida.

הצצה לאימון קליעות לקראת ריאל מדריד 👀 pic.twitter.com/pQ9qKwCciz — Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabiTLVBC) January 8, 2026

En el equipo visitante sólo hay cinco jugadores de Israel, así como todo su cuerpo técnico encabezado por Oded Kattash. El resto, son todos extranjeros. El partido fue decretado a puerta cerrada, como pasó con el Valencia Basket-Hapoel Tel Aviv de octubre y el Barcelona-Maccabi del pasado martes, por ser de alto riesgo.

Así todo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, alzó la voz por esta situación, ya que valoraba que el delegado del Gobierno en la Comunidad, Francisco Martín, debería garantizar la seguridad de los protagonistas con o sin público. «Lo que está haciendo, en mi opinión, desde luego es lo que hizo con la Vuelta Ciclista a España: utilizar la seguridad como un reclamo político en vez de como una garantía de convivencia entre todos los que estamos en esta ciudad», clamó.

Así llega el Maccabi a Madrid

El Maccabi, inmerso en la doble jornada de la Euroliga con dos visitas a nuestro país, llega a la cita en Madrid como decimotercero clasificado con ocho victorias y 12 derrotas, las dos últimas de forma consecutiva ante Barça y Bayern de Múnich. Este equipo israelí y también el Hapoel pueden disputar sus choques como locales con público en Israel desde el pasado 1 de diciembre. Además, en cada visita se encuentran pabellones llenos. No así en España.