Almeida acusa al Gobierno de usar «la seguridad como reclamo político» en el cierre del Madrid-Maccabi

José Luis Martínez-Almeida acusó al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, de usar «la seguridad como un reclamo político» a la hora de decretar a puerta cerrada el Real Madrid-Maccabi Tel Aviv de este jueves en el Movistar Arena (20:45 horas). El partido de la Euroliga no contará con público ante la posible amenaza radical propalestina, pero con las palabras del alcalde de la ciudad queda aún más claro que el cierre del Palacio de los Deportes fue orden directa del PSOE a los cuerpos de seguridad.

«A mí no me parece bien desde luego que los acontecimientos deportivos se vean afectados como se vio la Vuelta o este partido. Lo que tengo que decir es que el delegado del Gobierno lo que tiene que hacer es garantizar las condiciones de seguridad de las competiciones deportivas que se celebren en la Comunidad de Madrid y que venga un equipo israelí no tiene que ser distinto de que venga un equipo de cualquier otra nacionalidad a jugar a Madrid», expresó Almeida ante la prensa en el aeropuerto de Barajas.

«Por tanto, lo que está haciendo el delegado del Gobierno, en mi opinión, desde luego es lo que hizo con la Vuelta Ciclista a España: utilizar la seguridad como un reclamo político en vez de como una garantía de convivencia entre todos los que estamos en esta ciudad», zanjó, dejando las cosas claras a Francisco Martín.

Además, Almeida aseguró que «ese partido se debería jugar a puertas abiertas». «Garantizando la seguridad y que cualquiera que quisiera perturbar el buen orden del partido no tuviera la capacidad de hacerlo y en su caso si tuviera que tuviera las represalias dentro del Estado de Derecho correspondiente», opinó el alcalde de la capital de España.

Almeida se lo deja claro al Gobierno

«Madrid tiene que ser una ciudad que tiene que trasladar que somos capaces de acoger cualquier espectáculo deportivo y que no puede ser que porque venga un equipo israelí las condiciones sean distintas», finalizó. La ciudad madrileña ya cuenta con el ejemplo de Barcelona, donde la protesta a las puertas del Palau Blaugrana apenas contó con 60 personas. En los aledaños del Movistar Arena pueden ser más, aunque ninguno de ellos accederá al pabellón.