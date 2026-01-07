La ridícula protesta que ‘dejó’ al Palau sin público con Comuns pidiendo al Barça que deje la Euroliga

¿De verdad hizo falta decretar al cierre del Palau Blaugrana al público? Esa es la pregunta que este miércoles se hacen la gran mayoría de seguidores del Barcelona, que no pudieron animar a los suyos contra el Maccabi Tel Aviv por la amenaza propalestina a la seguridad de los jugadores. Realmente, todo quedó en una mini protesta que rondó las 60 personas con el líder de Comuns, Jaume Asens, como cabecilla denunciando que el club azulgrana continúe participando en la Euroliga, donde compiten dos equipos de Israel.

Los pocos asistentes a la manifestación llevada a cabo en las puertas del Palau, que no tardó mucho en terminar según arrancó el partido, gritaron contra el país israelí en defensa de Palestina con cánticos como «Estado genocida de Israel». El encuentro, como decimos, se jugó a puerta cerrada, igual que se hará con el de este jueves en el pabellón del Real Madrid, que también recibe al Maccabi.

Mientras, el conjunto israelí se encuentra pabellones a rebosar en sus duelos como visitante, pero en nuestro país está siendo distinto por la amenaza radical que se arrastra desde la Vuelta a España. Además, Jaume Asens se quejó de la visita del Maccabi: «Queremos denunciar el silencio cómplice del Barça. Si hemos salido de Eurovisión, si estamos pidiendo que Israel no participe en la próxima Vuelta ¿por qué seguimos tolerando que Israel participe en la Euroliga?»

«El Ayuntamiento de Barcelona o la Generalitat de Cataluña podrían haber pedido que se expulsara a Israel de la Euroliga, pero el Barça como equipo participante tiene una mayor responsabilidad. España ha decidido salir de Eurovisión y el Barça podría plantearse también salir de la Euroliga», añadió Asens, sucesor de Ada Colau en el partido catalanista.

El Barcelona ganó al Maccabi en la Euroliga

«Si no se lo plantea, al menos podría plantear el debate en la Euroliga y no lo ha hecho. Ha permitido que el Maccabi siga jugando con normalidad. Es verdad que se va a jugar a puerta cerrada y esto es una alteración de la normalidad que nos parece bien. Es una victoria de la presión social, pero no es suficiente», zanjó.

La previa transcurrió con normalidad porque el autobús del equipo israelí accedió al Palau escoltado por furgones policiales más de una hora y media antes del inicio del partido, cuando todavía no había comenzado la manifestación convocada para las 19:00 horas. Además, en lo deportivo, el Barça alargó su buen momento tras el Clásico ganando al Maccabi (93-83), rompiendo una racha de dos partidos sin ganar en la Euroliga.