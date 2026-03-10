El recién nombrado como nuevo líder supremo de Irán, Mojtabá Jameneí, hijo del fallecido ayatolá Alí Jameneí, tiene estrechos vínculos financieros con Mallorca. Una profunda investigación realizada por el Financia Times ha destapado que el nuevo guía supremo iraní podría ser propietario, a través de un banquero que actuaría de testaferro, de un hotel de lujo situado en el municipio de Andratx, el Steigenberg Hotel & Resort Camp de Mar.

El periódico británico apunta a este establecimiento hotelero situado al suroeste de Mallorca como parte de los activos del magnate iraní Ali Ansari, acusado de ser un presunto financiador de la Guardia Revolucionaria Islámica y de apoyar actos terroristas del régimen de los ayatolás. De hecho, ha sido sancionado por el Reino Unido por estos hechos.

Según el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung, detrás de este banquero iraní podría estar Mojtaba Jameneí, designado este pasado domingo como nuevo líder supremo de Irán. Ambos se conocen desde el servicio militar hace muchos años y con el paso del tiempo han ido forjando una estrecha relación.

El resort, antiguo Dorint Royal Golf Resort & Spa Camp de Mar, cuenta con hasta 164 habitaciones. En el año 2015 pasó a estar gestionado por el Steigenberger Hotel Group, una prestigiosa cadena hotelera alemana. Ahora, según Bloomberg, el resort estaría dentro de la gigantesca cartera inmobiliaria de Ali Ansari en Europa que supuestamente ha podido crear a través de una compleja red de empresas fantasma.

A pesar de todas las acusaciones contra él, Ansari niega actuar como testaferro de Jameneí y pretende emprender acciones legales contra las sanciones impuestas por el Gobierno británico.

De 56 años de edad y de línea dura y «vengativa», Mojtabá es el segundo hijo del difunto ayatolá Ali Jamenei y ya está marcado para ser asesinado por Israel después de haber prometido «eliminar» a quien sucediera al asesinado ayatolá

Fue anunciado como el nuevo líder después de ser designado por la asamblea de 88 clérigos del consejo de los ayatolás, a pesar de la oposición previa de su padre, fallecido el primer día de la guerra durante el ataque aéreo conjunto masivo llevado a cabo por Estados Unidos e Israel contra objetivos en Teherán y otras zonas del país.