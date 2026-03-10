Intentó asesinar a cuchilladas a su marido mientras él dormía con su hija de dos años en Palma

Un caso que estremeció a Palma por su extrema violencia llega este viernes a los tribunales. La Audiencia Provincial de las Islas Baleares juzgará a una mujer acusada de intentar asesinar a su marido a base de cuchilladas mientras él dormía junto a su hija, de tan solo dos años.

Los hechos ocurrieron en la mañana del 19 de octubre de 2024, en el domicilio familiar situado en la capital balear, un hogar que aquella mañana se convirtió en escenario de terror.

Según el relato de la Fiscalía, la acusada esperó a que su marido estuviera dormido para acercarse sigilosamente y asestarle varias puñaladas en el pecho con un cuchillo de grandes dimensiones.

El hombre despertó entre el dolor y la confusión, pero la presunta agresora no detuvo su ataque. Continuó golpeando con el arma su tórax, la axila y el brazo derecho, mientras le introducía los dedos en la boca para impedir que gritara.

A pesar de las heridas y del peligro inminente, el hombre logró liberarse de su esposa, arrebatarle el cuchillo y proteger a su hija, alejándola de lo que pudo haber terminado en una tragedia irreparable con una víctima más.

La intervención del individuo permitió poner fin al ataque y dar cuenta de la magnitud de la agresión, que se desarrolló inesperadamente en la intimidad del hogar, que convirtió un espacio familiar en un escenario de horror y desesperación.

Por todos estos hechos, la Fiscalía solicita que la mujer, que se encuentra en prisión provisional desde el día siguiente a los sucesos, sea condenada a 11 años de prisión y que se le prive de la patria potestad de la menor, como supuesta autora de un delito de tentativa de asesinato.