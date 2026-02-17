Terror en Menorca: un hombre intenta asesinar a su sobrino a cuchilladas en un bar

Menorca fue escenario el pasado domingo 15 de febrero de un violento suceso que causó una profunda conmoción en la isla. Un hombre trató de asesinar su sobrino tras apuñalarlo repetidamente en el pecho en el interior de un bar situado en el municipio de Ciudadela.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de la 1:10 horas de la madrugada, cuando se produjo una fuerte discusión entre ambos dentro del establecimiento. Según la información disponible, el enfrentamiento derivó en una escalada de tensión que terminó con el agresor abandonando el local y dirigiéndose a su domicilio. Allí cogió un cuchillo de grandes dimensiones antes de regresar nuevamente al bar.

Poco después de volver al lugar, el hombre atacó a su sobrino y le asestó varias puñaladas dirigidas al pecho. Durante la agresión, la víctima logró interponer el brazo para intentar protegerse, lo que le ocasionó heridas de gravedad en esa extremidad. Gravemente herido, el joven consiguió salir del establecimiento en busca de ayuda, pero terminó desplomándose en la vía pública debido a la importante pérdida de sangre sufrida.

Los testigos que presenciaron lo ocurrido alertaron de inmediato a la Policía Nacional y a los servicios de emergencia. El herido fue trasladado con urgencia a un centro hospitalario, donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para tratar las lesiones provocadas por el ataque.

De forma paralela, los agentes iniciaron un operativo para localizar al presunto autor. El dispositivo culminó en el domicilio del sospechoso, donde finalmente fue detenido. En la actuación participaron diversas unidades de Seguridad Ciudadana, así como agentes de Policía Científica encargados de la inspección ocular del lugar. Posteriormente, el grupo de Policía Judicial asumió la investigación para esclarecer lo sucedido.

Tras finalizar las primeras diligencias, el detenido fue puesto a disposición judicial el martes 17 de febrero. Mientras tanto, la víctima continúa ingresada en el hospital, donde permanece recuperándose de las heridas sufridas.