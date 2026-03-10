Más de 140 euros extra al mes para jubilados: el complemento desconocido de la Seguridad Social que puedes pedir ya

Algunos pensionistas piensan que su pensión una vez fijada, va a quedar así para siempre, y que no tienen nada que reclamar. Sin embargo existe un complemento que muchos ni siquiera han oído nombrar. Se trata de un suplemento mensual, bastante estable y totalmente legal, que puede llegar a añadir hasta 147,60 euros a la pensión contributiva. Y lo más llamativo es que una parte importante de quienes podrían optar a él nunca lo ha solicitado. La Seguridad Social insiste en que el derecho está ahí, pero no llega automáticamente sino que hay que pedirlo y quizás, debido a ese desconocimiento de su existencia no está llegando a todos los jubilados que podrían pedir este complemento.

Este complemento al que tienen acceso muchos jubilados, sin que estos lo sepan, nació con el Real Decreto-ley 3/2021, una norma que reemplazó al antiguo complemento de maternidad para corregir diferencias de trato entre hombres y mujeres. Desde entonces, el cálculo dejó de basarse en porcentajes y pasó a una fórmula mucho más concreta ya que ahora consiste en una cuantía fija por hijo o hija. Y para este 2026 dicho importe se establece en 36,90 euros al mes por cada descendiente, con un máximo de cuatro. De este modo, esa cantidad se traduce en esos 147,60 euros que muchos jubilados podrían estar cobrando ya. Y lo mejor es que este importe no afecta al límite máximo de la pensión ni modifica los complementos a mínimos. Se suma, sin más si bien es un ingreso limpio que no se diluye en otras revisiones. Para los pensionistas con presupuestos ajustados, esa diferencia mensual no es menor ya que puede servir de ayuda para pagar medicamentos, pequeñas reformas o simplemente respirar un poco más a final de mes.

Más de 140 euros extra al mes para jubilados con este complemento de la Seguridad Social

La norma que rige este suplemento adicional para las pensiones establece que pueden solicitarlo quienes reciban una pensión contributiva de jubilación, viudedad o incapacidad permanente, siempre que tengan al menos un hijo inscrito en el Registro Civil. Es un requisito sencillo y que, en la mayoría de los casos, se acredita sin mayores problemas, de ahí que sorprenda que todavía haya jubilados que lo desconocen, teniendo en cuenta que son muchos los que pueden tenerlo aprobado.

Cabe añadir que lo pueden pedir tanto hombres como mujeres, pero para ellos la situación es un poco más específica dado que deben demostrar que la llegada de los hijos tuvo un impacto negativo en su carrera profesional, es decir, que se vieron afectados por una pérdida de ingresos, interrupciones laborales, o incluso reducciones de jornada. Es decir, que no basta con ser padre sino que hace falta justificar que el cuidado de los hijos afectó su trayectoria profesional.

Por otro lado hay un punto clave y es que sólo uno de los dos progenitores puede recibir el complemento por los mismos hijos. Si ambos lo solicitan, la Seguridad Social analiza el caso y decide quién tiene derecho según los criterios de la normativa. Esto evita duplicidades y asegura que el complemento llegue a quien realmente cumple los requisitos.

Cómo se solicita

Aunque muchos pensionistas aún lo desconocen, pedir el complemento por haber tenido hijos no es complicado. Se puede hacer de dos maneras:

A través de la sede electrónica de la Seguridad Social, rellenando el formulario oficial.

De forma presencial, con cita previa, en cualquier CAISS.

En ambos casos es importante revisar que los datos del Registro Civil coinciden con la información aportada y que la pensión esté correctamente reconocida. No hace falta presentar una batería enorme de documentos, pero sí asegurarse de que todo está en orden para que la resolución no se retrase.

Uno de los motivos por los que este complemento sigue sin llegar a tanta gente es precisamente la falta de información. A diferencia de otras mejoras que se aplican automáticamente, esta prestación requiere un paso activo por parte del interesado, así que si no se pide, no llega. Y eso ha dejado fuera a miles de personas que, en la práctica, podrían haber incrementado su pensión desde hace tiempo.

Y eso implica que cada mes que pasa sin solicitarlo es dinero perdido. Para algunos pensionistas puede parecer una cifra modesta, pero en algunos casos, y acumulada a lo largo del año supera los 2.000 euros. Y en hogares donde cada gasto se mide al milímetro, esa cantidad cambia mucho la situación dado que aporta más margen para afrontar imprevistos, algo de alivio en la factura de suministros o simplemente la tranquilidad de tener un colchón mayor.

En definitiva, el espíritu del complemento es claro ya que consiste en compensar una desigualdad histórica y reconocer el impacto que la crianza ha tenido, especialmente en la vida laboral de muchas mujeres. Pero para que funcione de verdad, es imprescindible que la información llegue a quienes tienen derecho. Por eso, la Seguridad Social insiste en revisar la situación, comprobar si se cumplen los requisitos y solicitarlo cuanto antes.