El silencio de la noche suele esconder una de las dudas más frecuentes en las oficinas y fábricas de España: ¿me están pagando correctamente por trabajar de madrugada? El artículo 36 del Estatuto de los Trabajadores no deja lugar a la interpretación. Trabajar de noche no solo implica un cambio de ritmo biológico, sino que otorga por ley el derecho a un plus salarial específico.

Si tu empresa no te lo está abonando, podrías estar ante un incumplimiento de la normativa laboral vigente.

¿Qué se considera oficialmente trabajo nocturno?

Para la ley, el horario nocturno es el que transcurre entre las 22:00 y 06:00 horas. Sin embargo, existe un matiz importante: no es lo mismo «hacer horas de noche» que ser un «trabajador nocturno» oficial.

El trabajador nocturno : es aquel que realiza al menos tres horas de su jornada diaria en esa franja, o al menos un tercio de su jornada anual.

: es aquel que realiza al menos tres horas de su jornada diaria en esa franja, o al menos un tercio de su jornada anual. El plus por horas sueltas: aunque no llegues a esas tres horas, si tu turno termina a las 22:30, esos 30 minutos finales ya deben pagarse con el recargo de nocturnidad.

Adiós a las horas extra: el límite de la jornada

Uno de los puntos donde más insiste el Estatuto es en la salud. El desgaste físico de no dormir de noche es alto, por lo que la ley establece barreras infranqueables:

Prohibido hacer horas extra : un trabajador nocturno no puede, bajo ningún concepto, prolongar su jornada más allá de lo establecido.

hacer : un trabajador nocturno no puede, bajo ningún concepto, prolongar su jornada más allá de lo establecido. Límite de 8 horas : la jornada media no puede superar las ocho horas diarias en un periodo de referencia de 15 días.

de : la jornada media no puede superar las ocho horas diarias en un periodo de referencia de 15 días. Protección de la salud: si el turno de noche te está pasando factura, tienes derecho a pedir el traslado a un turno de día si hay una vacante.

¿Cuánto dinero extra vas a ver en tu nómina?

La cuantía del plus de nocturnidad no es una cifra fija para todos, ya que depende de lo que diga tu convenio colectivo o lo que hayas firmado en tu contrato. Generalmente, se calcula de tres formas:

Porcentaje sobre el salario base : lo más habitual es un recargo de entre el 25% y el 30% por cada hora trabajada de noche.

: lo más habitual es un recargo de entre el 25% y el 30% por cada hora trabajada de noche. Plus fijo : una cantidad cerrada por cada hora o jornada nocturna completa.

: una cantidad cerrada por cada hora o jornada nocturna completa. Descanso compensatorio: en algunos casos, empresa y empleado acuerdan cambiar ese dinero por tiempo libre adicional.

Cabe recordar que existen excepciones. No cobrarás el plus salarial si tu sueldo ya se fijó específicamente sabiendo que el trabajo era nocturno por su propia naturaleza (como un vigilante nocturno) o si ya se te compensa con días de descanso.