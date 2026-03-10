Atrapado un delincuente con orden de prisión en una operación contra el tráfico de drogas en Alicante

Una operación policial contra el tráfico de drogas en Alicante ha permitido atrapar a un varón sobre quien pesaba una orden de ingreso en prisión. Se trata de un hombre de nacionalidad española y 33 años. El detenido estaba reclamado por la Audiencia Provincial. Por otra parte, la operación policial se ha saldado, además, con otros dos detenidos, también españoles, de 32 y 49 años. Para dos de los detenidos se ha decretado el ingreso en prisión.

La Policía Nacional ha capturado a dos de los tres detenidos cuando efectuaban la venta de una sustancia estupefaciente. A estos dos detenidos les han sido intervenidos 68 gramos de cocaína y una cantidad económica de 245 euros. Tras esas detenciones, los agentes han practicado un registro en el domicilio del principal investigado. Esta fase de la operación se ha desarrollado en la localidad alicantina de San Vicente del Raspeig.

Además, las pesquisas policiales han llevado a los agentes hasta la localidad de Monóvar, también en Alicante, donde ha sido detenido otro hombre más en relación a estos hechos. A este último, además, le constaba la orden antes citada de detención e ingreso en prisión por la Audiencia Provincial de Alicante por un delito también relacionado con las drogas, según las fuentes consultadas.

En el registro de la Policía Nacional del domicilio en la localidad de San Vicente del Raspeig, en Alicante, los agentes han hallado un total de 16,18 kilos de speed, 47 gramos de cocaína, siete gramos de ketamina, 170 gramos de hachís, 1,6 kilos de marihuana, pastillas de éxtasis con un peso de 111 gramos y una balanza de precisión. Pero, en la otra vivienda registrada, en este caso en Monóvar, también en la provincia de Alicante, la Policía ha descubierto 39.300 euros en billetes fraccionados. El operativo policial ha permitido desarticular un importante punto de venta de drogas, también, en la ciudad de Alicante.