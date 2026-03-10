La fiscal general al rescate de García Ortiz: recurrirá su condena al Constitucional controlado por Pumpido

Teresa Peramato, actual fiscal general del Estado, ha anunciado que presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC), que preside Cándido Conde-Pumpido, contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a dos años de inhabilitación a su antecesor en el cargo, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

La fiscal general del Estado ha confirmado el dictado, por su parte, de un «decreto designando a la teniente fiscal para la disposición de ese recurso», aprobando así que María Ángeles Sánchez Conde, que fuera número dos de García Ortiz, interponga un recurso al Constitucional.

Peramato, además, ha confirmado que la teniente fiscal del Tribunal Supremo ya le había mostrado «su intención» de interponer el mencionado recurso. Sánchez Conde ya ejerció como fiscal en el juicio en el que fue condenado García Ortiz, en el que defendía la inocencia del acusado y pedía su absolución.

En una entrevista con TVE, que tuvo lugar en la noche del lunes, Peramato ha manifestado que el Ministerio Fiscal «siempre mantuvo una posición absolutoria» porque, según ella, entendían «que los hechos no eran constitutivos de delito». Además, ha asegurado que la Fiscalía «sigue trabajando en la misma línea», porque consideran que la posición que ha mantenido «es la correcta».

La de este lunes fue la primera entrevista que ha ofrecido Peramato tras tomar posesión en el cargo más alto de la Fiscalía, después de que García Ortiz se haya convertido en el primer fiscal general del Estado condenado en España, tras imponerle el Supremo una pena de dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Peramato defiende a García Ortiz

En la entrevista, Teresa Peramato ha defendido que su antecesor en el cargo es, sobre todo «fiscal hasta la médula» y ha confirmado el «apoyo absoluto» que ambos se brindan mutuamente. «Álvaro siempre apoyará a cualquiera que ocupe la más alta representación de la Fiscalía General del Estado porque es un compañero sobre todo muy institucional y fiscal hasta la médula, de manera que apoyaría a cualquiera», declara Peramato.

Además, la fiscal general asegura que, «por supuesto», ha hablado con García Ortiz durante este tiempo, y precisó que tienen una relación «buena». «Siempre la hemos tenido y es el apoyo absoluto», remarcó.

Preguntada por si cree que ha quedado «deteriorada» o no la imagen del TS que condenó a García Ortiz, la fiscal general esgrime que «no es la primera vez» que se enfrentan a resoluciones de dicho tribunal en el que «el voto no sea mayoritario y haya votos particulares», argumentando que «eso no pone en entredicho tampoco el ejercicio de las funciones judiciales».