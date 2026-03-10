Detenido tras insultar y agredir a dos sanitarias que atendían a un hombre en plena calle en Castellón

Agentes de la Policía Local de Castellón han detenido esta pasada noche a un varón de 54 años y nacionalidad española como presunto autor de una agresión a dos sanitarias. Los hechos se han producido pasadas las 23:00 horas de este lunes, cuando las sanitarias atendían a una persona en estado de embriaguez en plena calle. Y han sido protagonizados por un tercero, que no guardaba relación con el paciente al que las profesionales sanitarias asistían. El detenido ha comenzado a insultar y hostigar a las tres sanitarias y, según la Policía Local, ha agredido a dos de ellas, que han resultado lesionadas de carácter leve.

Una patrulla de la Policía Local, que se hallaba a apenas un centenar de metros del lugar donde se estaban produciendo las agresiones a las sanitarias, acudió de inmediato y procedió a la detención del agresor. Este último profirió insultos también contra los agentes y ofreció resistencia. Luego, fue trasladado y entregado a la Policía Nacional.

El concejal de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Castellón, Antonio Ortolá, ha condenado lo sucedido la madrugada de este martes y ha trasladado todo su apoyo a las dos profesionales sanitarias agredidas en Castellón: «Resulta intolerable que quienes dedican su trabajo a cuidar y atender a los demás tengan que enfrentarse a episodios de violencia mientras desempeñan su labor».

Antonio Ortolá ha advertido que los sanitarios «merecen respeto, reconocimiento y protección y no vamos a permitir que se produzcan agresiones ni contra quienes prestan un servicio esencial contra la ciudadanía ni contra ninguna otra persona».

Las agresiones a sanitarios están tomando un cariz preocupante en los últimos tiempos. Hay que recordar que hace menos de una semana, tal como publicó entonces OKDIARIO, la pareja de una mujer embarazada amenazó de muerte a una matrona en un centro de salud. En este caso, en Alicante. Los hechos se produjeron en el centro de salud La Florida. Este último, ubicado en uno de los barrios más cercanos al centro urbano y más conocidos de la capital de la Costa Blanca. En él habitan en torno a las 16.000 personas. La matrona fue amenazada cuando atendía a la mujer, como también confirmaron las mismas fuentes.