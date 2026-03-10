El BCE se adelanta y manda un aviso a los europeos: si estallara la guerra éste es el dinero en efectivo que debes tener en casa

Europa vive días de miedo por el conflicto en Oriente Medio y la amenaza de otra gran Guerra Mundial. La Unión Europea ha elevado la alerta por el misil que impactó en una base británica en Reino Unido en Chipre y por ello incluso ya se ha hablado de kit de emergencias para la población en caso de que la situación vaya a más. Incluso el Banco Central Europeo habla del dinero que tiene que tener en efectivo cada ciudadano en caso de colapso. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el pronunciamiento del BCE sobre el dinero en efectivo de los europeos.

La III Guerra Mundial está pululando en el ambiente mientras sigue el conflicto en Oriente Medio e Irán sigue disparando misiles bajo la directriz de un nuevo ayatolá. Esto quiere decir que la guerra puede demorarse durante semanas y por ello Europa está en alerta después del último misil que cayó en Chipre en una base del ejército británico. Esto ha hecho actuar a la Unión Europea, mientras Pedro Sánchez sigue haciendo campaña levantando la bandera de la paz mientras falta a los principios de ayuda de la OTAN.

Ante el temor de que la situación vaya a más, Chipre pidió hace unos días a sus ciudadanos preparar un kit de emergencia «como medida de precaución» ante una posible gran Guerra Mundial. El Ministerio del Interior del país publicó una lista de alimentos y utensilios que tendrían que estar en este kit de emergencias, entre los que destacan agua, alimentos no perecederos, medicación, alimentos no perecederos, una linterna, pilas, una radio portátil y dinero en efectivo.

Sobre el dinero en efectivo, el Banco Central Europeo también se ha pronunciado recientemente en un informe publicado en su página web oficial que tiene por título «Mantenga la calma y lleve efectivo: lecciones sobre el papel único de la moneda física en cuatro crisis». Este estudio analiza «la demanda de efectivo a lo largo del tiempo en distintos tipos de shocks (de salud pública, militares, financieros y de infraestructuras) y con diferente alcance geográfico (zona euro, regional y nacional)».

El dinero en efectivo en caso de guerra

Así que esto atañe al conflicto de Oriente Medio que estamos viviendo en las últimas semanas. El Banco Central Europeo desvela que estos momentos de crisis que los europeos tendrían que tener serían de 100 euros, lo suficiente para cubrir las necesidades básicas de alimentación u otros gastos durante tres días, que sería lo máximo que podría durar el colapso financiero de los bancos.

«Si bien no todos los tipos de crisis generan sistemáticamente una fuerte respuesta de la demanda de efectivo, los casos seleccionados ofrecen una prueba de resistencia de la función del efectivo cuando la economía, las infraestructuras críticas o la confianza pública se ven seriamente amenazadas», dice este informe de la Unión Europea sobre los últimos casos en los que este efectivo ha sido necesario, como puede ser la pandemia y el histórico apagón que sufrió España el famoso 28 de abril de 2025.

En los últimos tiempos también se han publicado muchas noticias sobre el dinero que recomienda el Banco de España tener en efectivo en casa. Después de las informaciones publicadas, desde el BCE han negado la recomendación y han animado a los españoles a tener el dinero protegido en la cuenta bancaria. Eso sí, nunca está de más tener en casa dinero efectivo para poder hacer frente a los gastos comunes del hogar durante al menos tres meses. Esto hará que tengas billetes y monedas a mano en caso de un colapso momentáneo.