La AEMET tiene malas noticias y no estamos preparados para lo que llega: «Nivel máximo de aviso»

No estamos preparados para lo que llega

La AEMET activa el aviso máximo tiene malas noticias

Tienes malas noticias la AEMET, el aviso máximo se actica en estos días en los que el tiempo puede acabar siendo lo que realmente puede acabar siendo clave.

Tal y como explican los expertos de la AEMET: «Se mantendrá la inestabilidad en la Península y Baleares, con predominio de cielos nubosos o cubiertos tendiendo a abrirse claros durante la tarde en la mitad norte y suroeste peninsular. Se darán precipitaciones en el cuadrante sureste, así como en regiones del centro-este, Andalucía occidental y Pitusas, ocasionalmente con tormenta en el Mediterráneo. De madrugada también son probables los chubascos ocasionales en otras zonas de la mitad oeste, así como por la tarde en el nordeste. Es probable alcanzar intensidades localmente fuertes en las islas Pitiusas, Murcia y especialmente en la Comunidad Valenciana, con probables acumulados importantes en el sur de dicha comunidad. Se prevén nevadas con acumulados significativos en el entorno de las Béticas a una cota de 800/1000 metros, así como durante la madrugada en regiones al este de la meseta Sur y entorno del Sistema Central a cotas similares y en la Cantábrica por encima de 1200 m. En Canarias, cielos nubosos con lluvias débiles en el norte de las islas montañosas y poco nuboso o con intervalos en el resto. Bancos de niebla en prelitorales mediterráneos y entornos de montaña. Temperaturas máximas en descenso en Melilla, Cantábrico oriental y mayor parte del centro este y tercio sur peninsular, localmente notables en interiores del sureste. Ascensos en el cuadrante noroeste y norte de la meseta Sur. Mínimas en ascenso en la Comunidad Valencia y entorno de la Ibérica y en descenso en el tercio sur peninsular. Pocos cambios térmicos en el resto. Heladas débiles en montaña».

Las alertas estarán activadas: «Probables chubascos localmente fuertes en Ibiza, Murcia y Comunidad Valenciana, pudiendo ser persistentes en el sur de esta comunidad. Acumulados significativos de nieve en el entorno de las Béticas, también probables en el este de la meseta Sur, Cordillera Cantábrica y entorno del Sistema Central. Descenso localmente notable de las máximas en el interior sudeste peninsular. Alisio con rachas muy fuertes en Canarias. Sopará moderado el viento de componentes norte y oeste en litorales de Galicia, Cantábrico y sur peninsular, el de suroeste en los del sureste y el de componente este en el sur de Baleares. Viento flojo en el resto predominando las componentes oeste y norte en Galicia y suroeste peninsular y las norte y este en el resto. Alisio fuerte con rachas muy fuertes en Canarias».