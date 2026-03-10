¿Quién robó el ramo de la boda de Marta López? Makoke no aguanta más y lo cuenta todo

La polémica ha estallado en pleno directo y amenaza con abrir una nueva grieta entre varias colaboradoras de Telecinco. La protagonista es Makoke, quien ha decidido responder públicamente a las insinuaciones que en los últimos días han puesto en duda su relación con Marta López. Lo ha hecho en el plató de El tiempo justo, el programa presentado por Joaquín Prat, donde la colaboradora ha terminado señalando directamente a Leticia Requejo por un episodio ocurrido durante la boda de su amiga.

La tensión acumulada durante semanas ha terminado por estallar. Makoke llevaba tiempo soportando comentarios y especulaciones que afectaban tanto a su vida personal como a su situación económica. Primero llegaron las críticas relacionadas con Gonzalo y su pasado. Poco después, salió a la luz una deuda con la Agencia Tributaria que ascendería a 110.000 euros, una cantidad que la colaboradora insiste en que no le corresponde y cuya responsabilidad niega asumir.

Sin embargo, según dejó claro en directo, hay un límite que no está dispuesta a permitir que se cruce. Ese límite tiene que ver con su amistad con Marta López. Para Makoke, que se cuestione su lealtad hacia una de sus amigas más cercanas es algo que no está dispuesta a tolerar, y menos aún cuando las acusaciones llegan desde un plató de televisión y se amplifican en el debate público.

La boda de Marta López

La discusión comenzó tras difundirse una información relacionada con la boda de Marta López. Durante una conversación televisiva, la propia novia comentó que, de los cerca de 300 invitados que asistieron a su enlace, alrededor de 50 no habían entregado ningún regalo a los recién casados. Según explicó, todos ellos pertenecían a su círculo más cercano.

Entre los nombres que comenzaron a circular apareció el de Makoke. La insinuación era que la colaboradora no había entregado ningún obsequio a su amiga, algo que generó comentarios y críticas en redes sociales y en distintos programas de televisión. La explicación que se manejaba apuntaba a que ambas habrían llegado a un acuerdo previo.

De acuerdo con esa versión, Makoke y Marta López habrían decidido no intercambiar regalos porque pocos meses después estaba previsto el enlace de Makoke con Gonzalo. De ese modo, se evitarían un intercambio de sobres o presentes que terminaría compensándose mutuamente. Sin embargo, la boda de Makoke finalmente se canceló, lo que dejó la situación en una posición incómoda.

Ante la insistencia del tema en televisión, Makoke decidió acudir al plató de El tiempo justo para dar explicaciones. Durante su intervención, confirmó que efectivamente existió ese acuerdo entre ambas amigas para no hacerse regalos en sus respectivas bodas. Con ello pretendía zanjar las especulaciones y aclarar que no había habido ningún gesto de desconsideración por su parte.

Makoke rompe su silencio

Lo que nadie esperaba era que, en medio de esa explicación, la conversación derivara hacia un episodio ocurrido el mismo día de la boda de Marta López. Fue entonces cuando Makoke lanzó una acusación inesperada contra Leticia Requejo, que también se encontraba en la tertulia.

Según relató, la periodista habría sido responsable de la desaparición del ramo de flores que la novia había entregado a Makoke durante la celebración. Para la colaboradora, aquel gesto tenía un valor sentimental evidente, por lo que su desaparición nunca le resultó indiferente.

Makoke explicó que siempre ha tenido claro quién fue la persona que se llevó el ramo. En su versión, Requejo la habría mantenido entretenida durante un largo rato después de la cena, lo que habría permitido que el ramo desapareciera sin que ella pudiera evitarlo. Aunque la acusación fue formulada en tono irónico y con cierto componente de reproche acumulado, el comentario generó una reacción inmediata en el plató.

Desde el otro lado de la mesa, Leticia Requejo no pareció especialmente preocupada por la acusación. La periodista restó importancia al episodio y prefirió centrar la discusión en el tema principal: la explicación sobre el supuesto regalo que Makoke no había entregado en la boda de Marta López.

Makoke y Marta López no han roto

La escena reflejó una tensión evidente entre ambas colaboradoras. Mientras Makoke insistía en que la polémica sobre el regalo estaba sacándose de contexto, Leticia defendía que su función como periodista consiste en comentar las informaciones que llegan al programa.

Finalmente, Makoke reiteró que su amistad con Marta López no se ha visto afectada por este episodio y que ambas conocen perfectamente las circunstancias que rodearon el acuerdo sobre los regalos. También aprovechó para lanzar una última reflexión dirigida a su rival televisiva.

Según afirmó, es consciente de que puede tener defectos y que su vida personal ha estado expuesta en numerosas ocasiones al escrutinio mediático. Sin embargo, quiso dejar claro que apropiarse de objetos ajenos no forma parte de su forma de actuar, en una clara alusión al episodio del ramo.

Por el momento, la polémica parece lejos de cerrarse. Las tensiones en el plató de El tiempo justo han dejado claro que las relaciones entre algunas de sus colaboradoras atraviesan un momento delicado. Y, como suele ocurrir en el universo televisivo, cualquier detalle puede convertirse en el detonante de un nuevo enfrentamiento público.